看「愛的迫降」有事！北韓修法 播韓劇處死偷看要勞改

3孫藝真和玄彬主演的「愛的迫降」在北韓都很受歡迎。(取材自tvN官網)

北韓 領袖金正恩為了打壓南韓 文化對北韓人民的影響，去年底推出「反動思想與文化排斥法」（Reactionary Ideology and Culture Rejection Law），以重罰阻斷「韓流」。偷看韓劇、韓片、接觸南韓媒體，最高可判勞改15年。而散播南韓影片或從美國日本 進口違禁品，可判死刑或無期徒刑。

總部位於南韓首都首爾、由脫北者經營的網站「每日北韓」（Daily NK）報導，疫情爆發後，大家關在家中的時間變多，北韓民眾觀賞南韓電視節目因此變多了，「愛的迫降」、「便利店新星」等韓劇、甚至連歌唱選秀節目「Mr. Trot」在北韓都很受歡迎。

報導指出，「反動思想與文化排斥法」於去年底實施，相關措施包括孩童違反禁令得處父母繳交罰金；收看南韓媒體最高可處15年徒刑；製作或散布色情內容、使用未受理登記的電視、收音機、電腦、舶來品手機或其他電子產品都得受罰。

總部位於日本、介紹和披露北韓內部消息的雜誌「臨津江」報導，「反動思想與文化排斥法」還嚴禁南韓口音或南韓的寫作風格。報導引用據稱是金正恩親筆撰寫的文字，批評在南韓應用普及的詞彙，像是對於沒有血緣關係的人稱呼oppa（哥哥）及dong saeng（弟弟、妹妹）等。

根據每日北韓報導，經查獲任何人自南韓進口違禁品將處以無期徒刑，而自美國或日本進口數量龐大的物品，經查獲可處死。

脫北者組織「北韓自由」研究主管樸石吉指出，新法似乎增加了若干懲處，同時加強對外來訊息的管制。

他說，北韓政府特別對南韓影視內容及像是口音等無形元素予以規範，凸顯北韓對富裕民主的南韓淺移默化影響力的擔憂。