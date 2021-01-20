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拜登宣誓就職 「將恢復美國精神」 承諾將對美民眾說實話

拜登就職 世界領袖紛祝賀並盼強化關係

中央社華盛頓20日綜合外電報導
拜登20日宣誓就職，各國領袖道賀。英國首相強生表示期待與拜登和他的新政府合作。(美聯社)
拜登20日宣誓就職，各國領袖道賀。英國首相強生表示期待與拜登和他的新政府合作。(美聯社)

美國新總統拜登今天宣誓就職，世界領袖紛紛表示祝賀和歡迎，英國首相強生、歐盟領袖范德賴恩和以色列總理尼坦雅胡等人都期望拜登新政府能強化雙邊關係，處理各種問題。

路透社報導，強生（Boris Johnson）表示，期待與拜登和他的新政府合作，強化兩國夥伴關係，致力共同列為優先的事項，包括處理氣候變遷問題，推動疫情後的重建，以及強化跨大西洋的安全關係。

歐洲聯盟執行委員會主席范德賴恩（Ursula von der Leyen）表示，她很期待白宮有位能與歐洲合作的友人，以共抗氣候變遷和2019冠狀病毒疾病（COVID-19 ）疫情，重建多邊主義。

范德賴恩也說，她希望拜登能與歐洲聯盟（EU）攜手，對數位世界實施法律規範和準則，藉此遏制仇恨、謊言和假消息。

德國總統史坦麥爾（Frank-Walter Steinmeier）以影片發布聲明說：「今天是民主政治的好日子。…我深感欣慰，拜登今天宣誓就任總統，入主白宮。我知道許多德國人也有同感。」

克里姆林宮發言人培斯科夫（Dmitry Peskov）對拜登政府喊話表示，俄羅斯希望保持新戰略武器裁減條約（NEW START），如果美國方面展現延長這項條約的政治意願，俄方將表示歡迎。

與卸任總統川普關係密切的以色列總理內唐亞胡（Benjamin Netanyahu）則在祝賀外強調，他與拜登有數十年的深厚關係，期望合作進一步強化美以聯盟，持續擴大以色列和阿拉伯世界間的和平，並合力對抗共同挑戰，首先就是伊朗的威脅。

天主教教宗方濟各（Pope Francis）呼籲拜登，在世界推動「和解與和平」。他又說：「如今人類家庭面臨嚴峻危機，必須要展現遠見和團結因應，我祈禱你作各種決定時能以關注建立真正公正和自由的社會為導向。」

拜登 以色列 美國

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