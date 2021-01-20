拜登就職 世界領袖紛祝賀並盼強化關係

拜登20日宣誓就職，各國領袖道賀。英國首相強生表示期待與拜登和他的新政府合作。(美聯社)

美國 新總統拜登 今天宣誓就職，世界領袖紛紛表示祝賀和歡迎，英國首相強生、歐盟領袖范德賴恩和以色列 總理尼坦雅胡等人都期望拜登新政府能強化雙邊關係，處理各種問題。

路透社報導，強生（Boris Johnson）表示，期待與拜登和他的新政府合作，強化兩國夥伴關係，致力共同列為優先的事項，包括處理氣候變遷問題，推動疫情後的重建，以及強化跨大西洋的安全關係。

歐洲聯盟執行委員會主席范德賴恩（Ursula von der Leyen）表示，她很期待白宮有位能與歐洲合作的友人，以共抗氣候變遷和2019冠狀病毒疾病（COVID-19 ）疫情，重建多邊主義。

范德賴恩也說，她希望拜登能與歐洲聯盟（EU）攜手，對數位世界實施法律規範和準則，藉此遏制仇恨、謊言和假消息。

德國總統史坦麥爾（Frank-Walter Steinmeier）以影片發布聲明說：「今天是民主政治的好日子。…我深感欣慰，拜登今天宣誓就任總統，入主白宮。我知道許多德國人也有同感。」

克里姆林宮發言人培斯科夫（Dmitry Peskov）對拜登政府喊話表示，俄羅斯希望保持新戰略武器裁減條約（NEW START），如果美國方面展現延長這項條約的政治意願，俄方將表示歡迎。

與卸任總統川普關係密切的以色列總理內唐亞胡（Benjamin Netanyahu）則在祝賀外強調，他與拜登有數十年的深厚關係，期望合作進一步強化美以聯盟，持續擴大以色列和阿拉伯世界間的和平，並合力對抗共同挑戰，首先就是伊朗的威脅。

天主教教宗方濟各（Pope Francis）呼籲拜登，在世界推動「和解與和平」。他又說：「如今人類家庭面臨嚴峻危機，必須要展現遠見和團結因應，我祈禱你作各種決定時能以關注建立真正公正和自由的社會為導向。」