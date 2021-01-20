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昔與川普熱絡…英相強生：期待與拜登密切合作

中央社／倫敦19日電
英國首相強生19日表示，期待與拜登「密切合作」。圖為他15日在唐寧街發表媒體簡報。（美聯社）
英國首相強生19日表示，期待與拜登「密切合作」。圖為他15日在唐寧街發表媒體簡報。（美聯社）

拜登（Joe Biden）就任美國總統前夕，英國首相強生（Boris Johnson）今天表示，期待與拜登「密切合作」。

強生因與即將卸任的美國總統川普（Donald Trump）關係密切而飽受抨擊。

強生今天在聲明中提及期盼與拜登合作的政策領域，「我熱情地向拜登歷史性就任第46位美國總統道賀，在我們擊潰冠狀病毒，於疫情之中建設美好未來的同時，也期待與他的新政府密切合作」。

「我們對抗冠狀病毒，討論議題橫跨氣候變遷、國防、安全，以及促進與捍衛民主之際，我們的目標一致，我們的國家會攜手合作。」

英國6月將在英格蘭西南部康瓦爾郡（Cornwall）卡比斯貝（Carbis Bay）主辦七大工業國集團（G7）高峰會，這是近2年來全球領袖第一次面對面舉行的論壇；11月英國還將在蘇格蘭舉辦聯合國全球氣候變遷峰會（COP 26）。

強生希望趁著那些活動鞏固他在國際舞台的形象，並讓脫歐後的英國成為全球重要議題的領袖。

強生還說：「我期待在卡比斯貝歡迎他參加G7高峰會，在格拉斯哥歡迎他參加氣候變遷峰會，我們將攜手同心，保護地球。」

「唯有透過國際合作，我們才能對抗共同面臨的挑戰。」

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