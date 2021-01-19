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獨立小組指錯失因應疫情先機 中國在世衛反駁

中央社記者布魯塞爾/倫敦19日專電
世界衛生組織（WHO）第148屆執行委員會（EB）1月18日起至26日以視訊會議方式舉行，各國公衛部門聚焦於有效防疫、疫苗分配及疫情檢討等專業議題。美聯社
世界衛生組織（WHO）第148屆執行委員會（EB）1月18日起至26日以視訊會議方式舉行，各國公衛部門聚焦於有效防疫、疫苗分配及疫情檢討等專業議題。美聯社

世界衛生組織成員國今天討論國際及世衛應對疫情、及實施國際衛生條例等報告，各國認同需強化世衛功能，中國則稱認為中方錯失因應疫情先機等與事實不符。

世界衛生組織（WHO）第148屆執行委員會（EB）1月18日起至26日以視訊會議方式舉行，各國公衛部門聚焦於有效防疫、疫苗分配及疫情檢討等專業議題。

今天議程進入討論包括大流行防範和應對獨立小組（IPPR）提出的國際及世衛應對2019冠狀病毒疾病（Covid-19）疫情、以及早期疫情爆發如何根據「國際衛生條例」（IHR）共享信息等期中報告。

紐西蘭前總理克拉克（Helen Clark）及賴比瑞亞前總統瑟利夫（Ellen Johnson Sirleaf）擔任IPPR獨立小組共同主席，2人今天在會中說明重點，指全球對疫情威脅未能做好充分的準備，以及在世衛發出警報後，太多國家未能迅速果斷採取行動及採取必要措施。

據IPPR報告指出，中國地方和國家衛生部門原本可以在1月更有力地實施公共衛生措施；而另一份IHR報告則提到世衛2020年1月1日要求中國核實關於武漢不明肺炎的報導，直至2020年1月3日才收到中國答覆。

今天會中多國認同並支持相關調查工作，呼籲促進變革改善不足，強化世衛功能，其中美國代表發言時指出強化世衛工作必須由會員國主導，且需具包容及透明性，英國代表則說世衛需要改革，以確保可以有效應對不斷發展的挑戰。

但中國代表發言時則反駁報告，認為IHR報告指與世衛秘書處的溝通可能存在延誤的表述與事實不符，未能全面真實反映中方與世衛在2020年1月1日至3日溝通的事實。

中方另說支持IPPR工作，向獨立小組提供對抗疫情時間及各項措施資料，但遺憾獨立小組報告部份表述也與事實不符，中國從報告不明肺炎開始立即組織專家各方面進行研究調查，在不清楚病原體情況下第一時間提醒公眾注意，隨後關閉市場，為中國乃至全球防疫贏得寶貴時間，防疫舉措遠超過傳統公衛措施，呼籲國際社會理性客觀看待中國努力。

除了中國反駁國際專家報告外，今天美國衛生部全球事務辦公室主任格瑞斯比 （Garrett Grigsby）發言時力挺台灣，提到台灣經驗及貢獻，展現如何更好應對疫情，認為台灣應成為觀察員參與世衛工作。

對此中方則在會議最後行使答辯權，老調重提一中原則，說這次會議應聚焦防疫，抗議「某一國」代表發表不負責任言論。

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