杜特蒂願接種中國疫苗 但不願公開施打

菲律賓總統杜特蒂(右)16日與中國外交部長王毅見面。(美聯社)

菲律賓總統發言人羅奎今天說，總統杜特蒂 表態願接種北京科興生物製品公司研發的CoronaVac疫苗 ，但希望採取跟英國女王伊麗莎白二世同樣的方式，不公開施打。

羅奎（Harry Roque）今天在總統府線上記者會表示，他昨晚問杜特蒂（Rodrigo Duterte）是否願意接種CoronaVac疫苗。杜特蒂回答：「沒問題，一有這個疫苗我就會接種。」

不過，羅奎轉述杜特蒂說，無需讓大眾看到他的接種畫面。

羅奎表示，杜特蒂將採取跟伊麗莎白二世和丈夫菲立普親王一樣的方式，私下接種疫苗。

羅奎今天說法顯然與杜特蒂之前的表態不同。

俄羅斯去年8月宣布研發出第一支2019冠狀病毒疾病（COVID-19，新冠肺炎 ）疫苗後，杜特蒂曾在電視談話中說，疫苗抵菲後，「我將公開接種，這樣就不會有那些閒言閒語。我將是（菲律賓）第一個接受試驗的人」。

另一方面，菲律賓食品暨藥物管理局（FDA）局長杜明戈（Eric Domingo）今天告訴ABS-CBN新聞網，食藥局已核准科興公司在菲律賓展開新冠肺炎疫苗臨床試驗。

至於中國外交部長王毅16日訪菲時承諾，將捐贈50 萬劑2019冠狀病毒疾病疫苗給菲律賓，杜明戈強調，這與食藥局未來是否核發緊急使用許可給中國研發疫苗無關。

菲律賓今天通報新增1357例新冠肺炎確診、69人不治，累計確診病例達50萬4084例，已有9978人病逝。