我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

嚴打走私！CBP甘迺迪機場沒收約900磅中國鴨舌、鵝腸

禮炮21響加儀隊表演！川普歡送會耍噱頭拚看頭

杜特蒂願接種中國疫苗 但不願公開施打

中央社馬尼拉19日專電
菲律賓總統杜特蒂(右)16日與中國外交部長王毅見面。(美聯社)
菲律賓總統杜特蒂(右)16日與中國外交部長王毅見面。(美聯社)

菲律賓總統發言人羅奎今天說，總統杜特蒂表態願接種北京科興生物製品公司研發的CoronaVac疫苗，但希望採取跟英國女王伊麗莎白二世同樣的方式，不公開施打。

羅奎（Harry Roque）今天在總統府線上記者會表示，他昨晚問杜特蒂（Rodrigo Duterte）是否願意接種CoronaVac疫苗。杜特蒂回答：「沒問題，一有這個疫苗我就會接種。」

不過，羅奎轉述杜特蒂說，無需讓大眾看到他的接種畫面。

羅奎表示，杜特蒂將採取跟伊麗莎白二世和丈夫菲立普親王一樣的方式，私下接種疫苗。

羅奎今天說法顯然與杜特蒂之前的表態不同。

俄羅斯去年8月宣布研發出第一支2019冠狀病毒疾病（COVID-19，新冠肺炎）疫苗後，杜特蒂曾在電視談話中說，疫苗抵菲後，「我將公開接種，這樣就不會有那些閒言閒語。我將是（菲律賓）第一個接受試驗的人」。

另一方面，菲律賓食品暨藥物管理局（FDA）局長杜明戈（Eric Domingo）今天告訴ABS-CBN新聞網，食藥局已核准科興公司在菲律賓展開新冠肺炎疫苗臨床試驗。

至於中國外交部長王毅16日訪菲時承諾，將捐贈50 萬劑2019冠狀病毒疾病疫苗給菲律賓，杜明戈強調，這與食藥局未來是否核發緊急使用許可給中國研發疫苗無關。

菲律賓今天通報新增1357例新冠肺炎確診、69人不治，累計確診病例達50萬4084例，已有9978人病逝。

疫苗 杜特蒂 新冠肺炎

上一則

川普授勳巴林元首哈麥德 肯定與以色列關係正常化

延伸閱讀

紐約州請求單獨從輝瑞購買疫苗 輝瑞：須聯邦政府批准

紐約州請求單獨從輝瑞購買疫苗 輝瑞：須聯邦政府批准
白思豪：庫存將耗盡 若不增加供應 接種點周四晚關閉

白思豪：庫存將耗盡 若不增加供應 接種點周四晚關閉
專家：特定批次莫德納疫苗 引發過敏

專家：特定批次莫德納疫苗 引發過敏
紐約州已打百萬劑…葛謨致函輝瑞 想單獨買新冠疫苗

紐約州已打百萬劑…葛謨致函輝瑞 想單獨買新冠疫苗

熱門新聞

圖為中國武漢的新冠肺炎加護病房。（路透）

研究：新冠重症痊癒者 每8人就有1人在5個月內死亡

2021-01-18 05:07
男子托洛奇科去年跟情趣娃娃結婚。 圖／取自yurii_tolochko IG

男與情趣娃娃結婚 妻送修他跟奇怪物體「外遇」

2021-01-18 07:02

挪威23人接種疫苗後喪命 對高齡群體風險浮現

2021-01-16 05:33
一項印度研究發現，素食者和O型血的人血清抗體陽性率較低，代表他們比較不容易感染新冠肺炎。(Photo by Louis Hansel @shotsoflouis on Unsplash)

印度研究：素食者和O型血人染新冠肺炎機率較低

2021-01-18 10:44
魁北克為遏制新冠確診案例和住院人數嚴重升高，從9日開始實施晚上8時到凌晨5時的宵禁，為百年來首次。(美聯社)

鑽宵禁漏洞...加國妻子狗繩牽丈夫出門稱「遛狗」

2021-01-12 10:18
國外有名男子在網上分享自身經歷，稱自己意外與公司女老闆發生性關係後，如今老闆竟不願他辭職，甚至讓他當「小白臉」都沒關係。示意圖。圖 /ingimage

19歲鮮肉與老闆上床 想離職對方竟稱不工作也沒差

2021-01-12 08:05

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
最後1天 川普做起特赦生意 洗白強暴犯與白領罪犯

最後1天 川普做起特赦生意 洗白強暴犯與白領罪犯

150年來首見！川普夫婦不在白宮北門廊迎接拜登夫婦

150年來首見！川普夫婦不在白宮北門廊迎接拜登夫婦
驚！南加多人出現過敏反應 一批莫德納疫苗恐被喊停

驚！南加多人出現過敏反應 一批莫德納疫苗恐被喊停
他們絕不能通過？再衝美國的宏都拉斯「偷渡Caravan」

他們絕不能通過？再衝美國的宏都拉斯「偷渡Caravan」
禮炮21響加儀隊表演！川普歡送會耍噱頭拚看頭

禮炮21響加儀隊表演！川普歡送會耍噱頭拚看頭