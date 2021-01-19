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新冠變種病毒遍及加州 醫：疫苗急需擴大接種

一場疫情 揭露富裕日本背後隱藏的貧窮

中央社／東京19日綜合外電報導

雄一郎在東京街頭領取社福團體外展服務提供的糧食包裹時，不禁熱淚盈眶。這場外展服務對愈來愈多因冠狀病毒疫情陷入貧困的日本民眾提供幫助。

46歲的雄一郎原本是建築工人，近日失業。他手中拎著一包裝有生活必需品的小塑膠袋，在冬季寒冷的東京街道上向法新社記者表示：「沒有工作可做。完全沒有。」

「媒體不太報導這種事，但許多人睡在車站和紙箱裡，有些人快要餓死了。」

身為全球第3大經濟體，日本的冠狀病毒疫情目前相對較輕微，總計約4500人病故，多半時間也沒有施行其他國家實施的大規模封鎖措施。

由於失業率低於3%，且日本素來以健全的社會安全網聞名，這次似乎也能從容抵抗疫情帶來的經濟餘波。

然而，社福人士表示，最脆弱的人口依然是受創最深的族群，因為從數據上看不見的，是高比率的低度就業和低薪臨時工。

扶貧團體「舫自立生活支持中心」理事長大西連說：「疫情、失業增加和薪資減少，都直接衝擊先前已勉強度日的貧窮族群。」

目前約4成勞工從事「非常規性質」工作，不僅薪資較低，合約還可能隨時終止，許多人也難以取得社會福利。

不願透露姓氏的雄一郎向法新社表示，他被政府官員互踢皮球，最後才被告知社福協助只提供給有孩童的人。

他說：「但有許多成年人連吃東西都有問題了。」

日本逾1000萬人每年生活費不到1萬9000美元，1/6人口處於「相對貧困」，或收入低於全國中位數狀態。

經濟學家表示，過去6個月內有50萬日本民眾丟了飯碗，社福人士表示，此事的連鎖反應正擴散到全日本人口。

非營利救濟團體Tenohasi代表理事清野賢司說：「我很肯定中產階級正在瓦解。」

東京都繁華的池袋地區街頭約有250人排隊領取Tenohasi志工團隊發放的糧食、衣物、睡袋，並接受醫療協助。Tenohasi也針對求職和政府服務問題免費給予民眾建議。

清野說：「已經掙扎求生的民眾又面臨冠狀病毒疫情。他們原本已經在走鋼索，現在這條繩索又斷了。」

日本 疫情 東京

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