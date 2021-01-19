一場疫情 揭露富裕日本背後隱藏的貧窮

雄一郎在東京 街頭領取社福團體外展服務提供的糧食包裹時，不禁熱淚盈眶。這場外展服務對愈來愈多因冠狀病毒疫情 陷入貧困的日本 民眾提供幫助。

46歲的雄一郎原本是建築工人，近日失業。他手中拎著一包裝有生活必需品的小塑膠袋，在冬季寒冷的東京街道上向法新社記者表示：「沒有工作可做。完全沒有。」

「媒體不太報導這種事，但許多人睡在車站和紙箱裡，有些人快要餓死了。」

身為全球第3大經濟體，日本的冠狀病毒疫情目前相對較輕微，總計約4500人病故，多半時間也沒有施行其他國家實施的大規模封鎖措施。

由於失業率低於3%，且日本素來以健全的社會安全網聞名，這次似乎也能從容抵抗疫情帶來的經濟餘波。

然而，社福人士表示，最脆弱的人口依然是受創最深的族群，因為從數據上看不見的，是高比率的低度就業和低薪臨時工。

扶貧團體「舫自立生活支持中心」理事長大西連說：「疫情、失業增加和薪資減少，都直接衝擊先前已勉強度日的貧窮族群。」

目前約4成勞工從事「非常規性質」工作，不僅薪資較低，合約還可能隨時終止，許多人也難以取得社會福利。

不願透露姓氏的雄一郎向法新社表示，他被政府官員互踢皮球，最後才被告知社福協助只提供給有孩童的人。

他說：「但有許多成年人連吃東西都有問題了。」

日本逾1000萬人每年生活費不到1萬9000美元，1/6人口處於「相對貧困」，或收入低於全國中位數狀態。

經濟學家表示，過去6個月內有50萬日本民眾丟了飯碗，社福人士表示，此事的連鎖反應正擴散到全日本人口。

非營利救濟團體Tenohasi代表理事清野賢司說：「我很肯定中產階級正在瓦解。」

東京都繁華的池袋地區街頭約有250人排隊領取Tenohasi志工團隊發放的糧食、衣物、睡袋，並接受醫療協助。Tenohasi也針對求職和政府服務問題免費給予民眾建議。

清野說：「已經掙扎求生的民眾又面臨冠狀病毒疫情。他們原本已經在走鋼索，現在這條繩索又斷了。」