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南韓吃播正妹：泡菜是韓國的！被控辱華 遭中方解約

記者蔡敏姿／即時報導
南韓美食主播Hamzy日前稱「泡菜是韓國的」，引起中國網友不滿，指辱華而遭到中方經紀公司解約。新浪微博
南韓美食主播Hamzy日前稱「泡菜是韓國的」，引起中國網友不滿，指辱華而遭到中方經紀公司解約。新浪微博

泡菜是誰的？中韓網友掀起一陣論戰。一名擁有逾530萬粉絲的南韓美食主播Hamzy日前稱「泡菜是韓國的」、「有人說包飯文化是中國的，看了真生氣」，卻被中國網友圍攻，指辱華而遭到中方經紀公司解約。

新浪網報導，雖然Hamzy事後公開道歉，最終仍被中國合作經紀公司解約。她的官方微博文章幾乎全部刪除、相關影片、商品也全數下架。

Hamzy近日被網友指控，曾多次在社群網上對批評中國飲食文化以及辱罵中國的言論按讚。她被要求針對「不當行為」向中國道歉，她回應，無心之舉侵犯到了中國網民，她很尊重中國飲食文化。

不過，Hamzy的道歉反而引起南韓粉絲憤怒，紛紛到她的頻道上留言「看到妳的道歉文，是為了錢拋棄國家嗎」、「妳難道不愛韓國嗎」等。她回應說，因為中國網民一直罵她，加上經紀公司要求道歉，她才發出聲明。她又強調「泡菜絕對是韓國文化。」

之後，該段話被中國網民發現，再次點燃戰火。Hamzy在中國的經紀公司17日宣布和她解約，原因是「Hamzy道歉後，仍在未告知公司的情況下，擅自回覆傷害中國粉絲的言論」。

不過，Hamzy的Youtube頻道的粉絲數不跌反升，已突破530萬大關。

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