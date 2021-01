俄反對派領袖納瓦尼被判羈押30天 籲民眾上街抗議

俄羅斯反對派領袖納瓦尼昨天返國在機場被捕,他透過影片呼籲民眾走上街頭,對他所遭受的當局對待表達抗議。(美聯社)

俄羅斯 反對派領袖納瓦尼昨天返國在機場被捕,今天遭到俄國法院下令審前羈押30天至2月15日。他隨後透過影片呼籲民眾走上街頭,對他所遭受的當局對待表達抗議。

法新社報導,俄羅斯當局今天在拘禁納瓦尼(Alexei Navalny)的警局對他倉促進行法庭審訊。納瓦尼表示,他受到的對待已經不只是「對正義的嘲弄」。

44歲的納瓦尼是俄羅斯總統普亭 (Vladimir Putin)的頭號批評者,他去年8月疑遭下毒險送命,送往德國 治療後救回一命。

納瓦尼昨夜返抵首都莫斯科的謝瑞米提耶佛機場(Sheremetyevo Airport)時,當場遭到警方逮捕,並帶往莫斯科近郊希姆基(Khimki)的一個警局拘留。越來越多西方國家呼籲俄國當局立即釋放他。

在納瓦尼團隊上傳的審訊影片中,一臉不可置信的納瓦尼說,他不瞭解審訊為什麼是在警局內進行,以及為什麼一直到最後一刻都沒人接獲通知。

納瓦尼表示:「我見過太多對正義的嘲弄,但在碉堡內的老人(普亭)如此恐懼,竟然公然撕毀和揚棄」俄羅斯的刑法法典。「這無法無天至極。」

由於這場庭審只有親克里姆林宮的媒體獲准旁聽,納瓦尼在另一段影片中呼籲開放所有記者旁聽。「我要求這段程序盡可能公開,讓所有媒體有機會觀察到這裡發生的荒謬奇聞。」

今天在拘留納瓦尼的警局外聚集約100人,大多是記者。附近還有數輛未熄火的警車待命。

另一方面,聯合國人權事務高級專員公署(Office of the UN High Commissioner for Human Rights )今天表示,納瓦尼被捕令人嚴重關切,呼籲莫斯科立即將他釋放。

聯合國人權事務高級專員巴舍萊(Michelle Bachelet)在推特發文,重申應對納瓦尼遭下毒展開公正的調查。西方專家判定,納瓦尼中的毒是蘇聯時期研發的神經毒劑「諾維喬克」(Novichok)。

巴舍萊寫道:「我們對納瓦尼被捕深感不安,呼籲立即將他釋放,並保障他依循法治經由正當程序審理的權利。我們也再次要求對他遭到下毒進行徹底且公正的調查。」

路透社報導,德國總理梅克爾(Angela Merkel)和英國首相強生(Boris Johnson)今天也雙雙透過發言人呼籲俄羅斯當局即刻釋放納瓦尼。