印尼強震增至84死 醫護無視疲勞與疫情守護傷患

強震重創印尼濱海城市馬武柔（Mamuju），當地許多建築物損毀。圖為搜救人員在找尋生還者。美聯社

印尼 蘇拉威西島（Sulawesi）15日發生規模6.2強震後至今天已造成84人死亡，數千人無家可歸，醫護人員在精疲力竭和疫情 危險下仍繼續堅持，守護數十名傷患。

強震重創印尼濱海城市馬武柔（Mamuju），當地許多建築物變成一團扭曲的金屬和大塊混凝土。

戴著口罩的醫生在臨時醫療中心治療四肢骨折和有其他傷勢的病人。這個臨時醫療中心設在馬武柔市唯一在地震 中倖存並相對完好的醫院外面。

馬武柔市西蘇拉威西綜合醫院營運經理努爾瓦迪（Nurwardi）告訴法新社：「病人不斷進來。」

「這是馬武柔市唯一還在營運的醫院。許多人需要手術，但我們的資源和藥物有限。」

露天分診中心非常缺乏人手，儘管有感染2019冠狀病毒疾病（COVID-19）的危險，但現場醫護人員仍瘋狂工作。

努爾瓦迪說，院方忙著開闢更多的手術房，並在外面搭建更多的帳篷治療受傷的人。

但是大家都擔心另一場地震會使大樓倒塌，增加更多的挑戰。

努爾瓦迪說：「許多病人不想在醫院內接受治療，因為他們擔心再度發生地震。」

「不僅是他們（病患），連醫護人員也害怕留在醫院裡面。」

目前還不清楚在地震後，還有多少死人或活人被埋在廢墟底下。救援人員在災難發生3天後，仍加緊尋找倖存者。