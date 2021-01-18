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印度研究：素食者和O型血人染新冠肺炎機率較低

中央社新德里18日專電
一項印度研究發現，素食者和O型血的人血清抗體陽性率較低，代表他們比較不容易感染新冠肺炎。(Photo by Louis Hansel @shotsoflouis on Unsplash)
一項印度研究發現，素食者和O型血的人血清抗體陽性率較低，代表他們比較不容易感染新冠肺炎。(Photo by Louis Hansel @shotsoflouis on Unsplash)

印度科學及工業研究委員會今天公布一份最新調查研究報告發現，素食者和O型血的人血清抗體陽性率較低，代表他們比較不容易感染新冠肺炎

綜合新德里電視台（NDTV）和印度新聞信託社（PTI）報導，印度科學及工業研究委員會（Council of Scientific and Industrial Research，CSIR）基因與綜合生物研究所（Institute of Genomics and Integrative Biology，IGIB）近期在自願前提下，對CSIR旗下在全印度近40個研究機構的1萬427名工作人員與家人抽血，調查受測者體內否存在SARS-CoV-2抗體。

在抽血檢測後，1萬427名受測者中，有1058人（占10.14%）具有SARS-CoV-2抗體，這代表這些人曾感染過新冠肺炎。

這項調查還讓受測者填寫血型、職業、吸菸和是否酗酒、飲食偏好、病史及使用交通方式等資料，研究團隊把這些資料用於評估可能的危險因素。

調查發現，素食者和使用私人交通工具、低暴露職業者的血清抗體陽性率比較低，代表這些人比較不容易感染2019冠狀病毒疾病（COVID-19，新冠肺炎）。

調查還發現，血型是O型的人感染新冠肺炎的可能性較小，其次是A型血的人；血型是B和AB型的人感染新冠肺炎的可能性較高。

這份調查研究論文共同撰稿人之一的基因與綜合生物研究所資深科學家森古塔（Shantanu Sengupta）說，這是首次在印度進行這樣的研究。

印度 新冠肺炎 檢測

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