網友近期發現「China breaks promise」(中國破壞承諾)被Google翻譯成「中國信守諾言」,引起熱議。(擷取自臉書)

科技巨擘谷歌(Google )的Google翻譯是許多人閱讀外文資料時愛用輔助工具。然而,網友近期卻發現「China breaks promise」(中國 破壞承諾)被Google翻譯成「中國信守諾言」,引起熱議。

Google翻譯過去也曾將部分詞語翻成中國用語。例如,計程車(Taxi)被翻成「出租車」、馬鈴薯(potato)被翻成「土豆」、影片(video)則被翻成「視頻」等。

此外,香港 在2019年發生「反送中運動」,有人曾在Google翻譯輸入「so sad to see Hong Kong became China」(很難過看到香港變成中國),卻被翻成「很高興看到香港變成中國」。Google當時解釋,自動系統有時會將負面詞語誤譯為正面詞語。

不過,目前若再輸入「China breaks promise」則會發現誤譯問題似乎已修正。