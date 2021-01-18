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曾裝死詐領養老金 70歲喜迎小23歲的第二春

聯合新聞網 / 綜合報導
英國70歲男子達爾文（圖右）曾和妻子密謀裝死詐領養老金。 圖／取自mirror
英國70歲男子達爾文（圖右）曾和妻子密謀裝死詐領養老金。 圖／取自mirror

英國新聞網鏡報（Mirror）報導，曾謊報自己死亡、詐領679,000英鎊（約89萬美元）的英國70歲男性達爾文（John Darwin）日前和小他23歲的菲律賓籍妻子梅（Mercy May）結婚，兩人定居在菲律賓。

達爾文和梅6年前透過網路相戀後結婚，但由於移民規定梅無法在英國定居。達爾文現在每週仍獲得英國政府發放的134英鎊退休金，梅則在菲律賓當地市場經營小本生意。

報導指出，達爾文前妻19年前謊報他划獨木舟失蹤，要求政府付清他所有養老金和保險金，兩人拿這筆錢添購巴拿馬房產，但達爾文在兩人展開新生活的隔年跑去倫敦的警察局投案，自稱「我是失蹤人口」才讓詐騙事跡敗露。

達爾文告訴警察自己患有失憶症，前妻則假裝不知道他還活著。警方發現達爾文假死後便躲在他們海邊住所的一個秘密房間裡，並以一名死去的嬰兒名申請新護照，還騙當時26歲跟22歲的兩個兒子爸爸已經死亡。

最後達爾文獲判入獄6年，前妻入獄6年半。達爾文10年前獲釋，但在8年前因前往烏克蘭會見了他在「外籍新娘網站」認識的25歲女子違反了他的假釋條款。達爾文前妻目前則與2個兒子定居英國。

英國 警察 退休金

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