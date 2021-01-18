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東奧被看衰 日相菅義偉強調舉辦決心

中央社 / 東京18日專電
日本首相菅義偉。 歐新社
日本首相菅義偉。 歐新社

媒體日前報導，東京奧運可能受到新冠肺炎疫情影響而取消。但日本首相菅義偉今天在國會進行施政方針演說時表示，會辦好東京奧運，作為人類戰勝新型冠狀病毒的證明。

日本今天舉行第204屆例行國會，菅義偉下午在眾參議院兩院大會上發表施政方針演說，重點為針對2019冠狀病毒疾病（COVID-19，新冠肺炎）的防疫。他說：「一定要讓疫情早日平息，有決心站在這場戰役的最前線，克服難關。」

東京奧運暨帕運受到疫情影響從去年夏天延期至今年夏天。但目前日本疫情嚴峻，日前歐美媒體報導東奧可能受到疫情影響，而成為二次大戰後，第一個被迫取消的奧運。日媒也報導，日本政府與執政黨內部對舉辦東奧持悲觀看法者愈來愈多。

不過，菅義偉今天說：「要以東奧作為人類戰勝新型冠狀病毒的證明，秉持著要辦好能帶給全世界希望與勇氣的東奧的決心，目前正努力籌備。」

多家海外媒體日前報導，日本行政改革大臣河野太郎是第一位提到東奧可能取消的日本大臣。

河野今天在推特（twitter）留言寫道：「自己是看到目前全球的疫情，思考今後可能發生的事，在考慮各種因應對策時，會考慮各種狀況，這不是很理所當然的嗎？」 他認為媒體斷章取義，曲解報導他談話的內容。

河野日前受訪時說：「包括無觀眾（閉門賽）的可能性在內，會為辦好奧運竭盡全力籌備，但結果會如何並不清楚」。

東京奧運 疫情 日本

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