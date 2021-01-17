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英變種病毒侵襲 比利時養老院上百人染疫

中央社／布魯塞爾17日綜合報導
比利時一家養老院內有超過100人感染新冠病毒疾病英國變種；圖為比利時新冠檢測，非染疫養老院圖。（路透）
比利時一家養老院內有超過100人感染新冠病毒疾病英國變種；圖為比利時新冠檢測，非染疫養老院圖。（路透）

比利時一家養老院的負責人今天告訴法新社，院內有超過100人感染新冠病毒疾病（COVID-19）英國變種病毒株。

比利時西北部豪特許爾斯特（Houthulst）養老院De Groene Verte的負責人杜伊克（Jurgen Duyck）表示，變種病毒開始蔓延後，院內已有3人過世。

這家養老院目前已共有111人確診，其中包括39名員工，這波群聚感染代表院內有2/3的人染疫。

比利時通訊社（Belga News Agency）起先報導，同個地區的一間身障人士之家有另外8人染疫，但報導後來澄清，目前無法確定他們是否染上英國變種病毒。

根據非營利組織「公共健康學會」（Public Health Institute）資料顯示，比利時是新型冠狀病毒疫情人均死亡率最高的國家之一，國內染疫過世的人中，有超過一半是住在護理之家。

豪特許爾斯特市約有1萬人口，市長辛德里克斯（Joris Hindryckx）表示，疫情促使全市暫停「所有社交和體育活動」。

De Groene Verte養老院的疫情感染源不明，但辛德里克斯表示，院內篩檢呈陽性反應者必是「間接」被傳染，因為他們都沒有去英國。

英國出現的變種病毒，據信比原本的新冠病毒株傳染力更強。自疫情爆發以來，比利時已有67萬7209人確診COVID-19，2萬396人病故。

變種病毒 養老院 疫情

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