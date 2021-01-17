賽普勒斯流浪貓激增 疫情下外籍主人返國棄養

賽普勒斯遭棄養的貓咪大幅增加。圖為塔拉貓咪收容中心的貓。(Getty Images)

賽普勒斯的巴福斯（Paphos）附近一處流浪貓收容中心，志工們忙著照料遭主人棄養的貓咪。他們說，流浪貓激增主要是因為2019冠狀病毒疾病（COVID-19）疫情 的關係。

塔拉貓咪收容中心（Tala Cats rescue centre）主任富特（Dawn Foote）難過地說，部分人們離開後，那些之前有人飼養，寵愛和照顧的貓咪，遭棄養的數量增加30%左右。

富特表示，由於經濟不景氣的關係，賽普勒斯一些外籍和有雙重居民身分的人士紛紛離開。

富特說，現在人們手頭不寬裕，而且要把貓咪帶到另一個國家所費不貲，不但有護照的費用，還有交通工具費用要付。

島上遭棄養的貓咪大幅增加，部分也是因為當地居民無力負擔飼料費或看獸醫的帳單 支出。富特告訴法新社：「這讓人心碎。」

賽普勒斯政府1月10日實施全國性封城 措施，這是當地自疫情爆發以來，第二度封城。

由於封城的關係，餐廳關門沒營業，流浪貓覓食的地方減少，命運更加悲慘。根據動物保護組織表示，島上貓隻的數量比人的數量還多。

富特表示，被棄養的貓咪不知道如何求生。

根據動物收容機構表示，這些動物過去多在海外找到安身立命的家，如今要幫牠們找尋一個家，越來越困難了。