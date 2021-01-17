外星人入侵？澳洲黃金海岸出現超高速「不明飛行物」

澳洲黃金海岸的居民在住家附近天空中發現一個閃著橘光的飛行物。(取自臉書)

澳洲 黃金海岸出現超神秘飛行物！近日澳洲黃金海岸的居民在住家附近天空中發現一個閃著橘光的飛行物，懷疑是「幽浮」現身，該影片一度在網上造成不小的討論，不過卻有人認為該物體只是一架客機。

根據《 每日郵報 》報導，上週四晚間澳洲黃金海岸當地居民佐伊·安布拉德利（Zoe-Ann Bradley），於晚間7點中左右在市中心以西的烏榮葛瑞（Worongary）地區天空中發現了「壯觀的」未知物體。

佐伊認為該不明飛行物體有可能是外星人的飛行器，從照片中可看出，該物體閃著橘紅光，且移動速度非常驚人，機體的尾巴還有類似火焰的形狀，佐伊說道「它非常壯觀且明亮，像是一個圓形物體，它的火焰可以從任何一處噴射出來」。

事件發生的當下，佐伊立刻用手機 拍攝下來並將影片上傳至臉書 ，部分人士提到，該物體只是高速噴射的氣流，根本不是所謂外星人的飛碟，甚至有網友指出，這是一架客機，因為客機在高空中並在太陽的照射下，處在地面上的我們才會誤以為是不明飛行物。

但佐伊還是不服網友的說法，希望能得到專家的專業答覆，她還告訴當地媒體，「飛機不會向下飛行，我覺得它看起來有點不同，因為飛機根本不可能做到這一點」。不過至今仍未有專家出面解釋，因此該飛行物是否為外星人的飛碟仍無法被證實。