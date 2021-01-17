俄羅斯反對派領袖納瓦尼搭機返國 警方旋即拘捕

圖為納瓦尼(中)17日在莫斯科謝列梅捷沃國際機場的身影，左為其妻。他隨後即遭逮捕。(美聯社)

俄羅斯反對派領袖納瓦尼（Alexei Navalny）今天從德國 首都柏林搭機並降落在莫斯科一座機場 ，但現場的法新社記者指出，納瓦尼返抵國門沒多久後就被俄國 警方拘捕。

納瓦尼的發言人亞爾米許（Kira Yarmysh）證實拘捕的消息，她在推特（Twitter）發文指出納瓦尼被警方帶走。

俄羅斯聯邦監獄管理局（FSIN）也證實，他們拘捕了納瓦尼。

FSIN透過聲明表示，納瓦尼因為多次違反2014年挪用公款案件的緩刑規定而被拘捕，他會被拘留直到法院作出裁決。

法新社記者稍早指出，納瓦尼搭乘的班機並非降落在原本預定的莫斯科伏努科夫機場（Vnukovo Airport），而是在晚間改降落在莫斯科的謝列梅捷沃國際機場（Sheremetyevo Airport）。

俄國警方今天已在伏努科夫機場拘捕4名納瓦尼的主要盟友。

44歲的納瓦尼於去年8月在飛機上昏倒，之後被送往德國治療。

德國等西方國家說，那是企圖以神經毒劑「諾維喬克」（Novichok）殺害的未遂謀殺。但自稱已經幾乎恢復健康可以返家休養的納瓦尼，仍無畏被逮捕而執意返回俄國。