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網購包裝垃圾成各國難題 德國強制申報並繳許可費

記者吳姿賢／台北報導
隨著線上購物業績的激升，網購包裝、耗材垃圾也大幅增加。Getty Images
隨著線上購物業績的激升，網購包裝、耗材垃圾也大幅增加。Getty Images

網購包裝、耗材垃圾逐年增加，檢視各國減少網購包裝垃圾政策，其中德國較有強制力，網路商店要申報包裝材質、數量並繳交許可費，南韓若未依規定減少包裝，最高罰300萬韓元。

聯合國統計，2015年有一半以上的塑膠垃圾來自塑膠包裝，呼籲減少不必要的塑膠包裝、並加強一次性包裝循環利用目標。但近年因為網路購物商機蓬勃，物流造成的包裝、耗材等垃圾暴增，引發各國開始研議減量政策，美國、中國、台灣做法類似，制定網購包裝指引建議業者減少包裝，並使用一定的綠色材質。

其他國家則有不同作法，較有強制力的像是德國在2019年實施「德國包裝法」，新增納管網購商店，必須預先申報包裝的材質、數量等內容，並繳交一筆相對應的許可費，作為後續的回收清潔費用，若違反規定最高可罰5萬歐元。

南韓立法限制過度包裝行為，並透過「檢查包裝」、「獎勵標示」、「罰鍰處理」三管齊下落實政策，廠商若不依照政府規定減少產品包裝比率及包裝層數，最高可罰鍰300萬韓元。

新加坡統計，2018年新加坡包裝廢棄物約50公噸，占生活垃圾高達三分之一，若依照目前廢物處理方式，新加坡垃圾掩埋場壽命只到2035年。新加坡2007年就開始與民間推動包裝協議，每年訂定包裝廢棄物減量目標，並擬推出「強制性包裝報告框架」，要求年營業額1000萬美元以上的企業每年提供報告，詳列包裝類型、數量，包括產品包裝、塑膠袋、紙箱、木棧板等，並應提出減量報告。

新加坡 德國 南韓

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