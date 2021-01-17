拜登將上台 美中兩強下競合成韓國外交大關卡

美國新政府將上任，若美中敵對態勢更強，意圖與雙方同時維持友好關係的韓國處境將更加艱難。中央社

2019年底，中國 駐韓大使透露習近平可能在2020年上半年訪韓消息，對於因「薩德」（THAAD，終端高空防禦系統）問題遭中國施壓的文在寅政府來說無疑是劑強心針。然而一年過去，文在寅還沒等到習主席，卻將面臨美國 新任總統拜登 （Joe Biden）帶來的美中選邊兩難新局面。

文在寅上任以來持續採取「安保與美國合作、經濟與中國合作」的外交策略，試圖與美、中保持友好關係，但這樣的策略在兩強爭霸下似乎吃力不討好。與韓國政府相較，許多對中國反感的韓國民眾也看不下去。

從近期兩項在台灣也相當受到關注的爭議事件，就能一窺韓國民眾對中國的態度。

首先是去年獲頒表彰促進韓美關係貢獻獎項的韓國人氣團體防彈少年團（BTS）遭中國網友批評「辱華」，認為BTS公開感謝韓戰「侵略方的犧牲者」，在網路上引發論戰。

韓國媒體大幅報導此事，韓國網友自然也不甘示弱回擊「BTS是韓國團體，當然要感謝支持韓國的犧牲者」，認為中國網友太過自我中心；也有網友譏諷：「BTS是總統嗎？怎麼政府該講的話都讓BTS出面講了？」

雖然有多家韓國企業緊急下架BTS代言產品，甚至傳出海關攔截BTS相關商品進出，但不久便船過水無痕，中國粉絲照樣買BTS周邊商品，粉絲網站的應援活動也一樣不落。

之後又發生了綜藝節目Running Man出現中華民國國旗事件，中國網友揚言罷看，韓國網友則冷回「不爽不要看」、「看盜版的別吵」，與2016年出現限韓令傳聞時的緊張感截然不同。

相較之下，韓國政府對待中方的態度仍絲毫不敢怠慢，除了廣大中國市場可能對經濟造成影響外，文在寅政府也希望中方協助說服北韓再次回到談判桌。

不過，如何說服中國是一個問題，另一位老大哥美國是否願意讓韓國繼續對中國採取柔性政策又是一個問題。

高麗大學政治外交學系教授李信和接受中央社記者訪問表示，20日將就任的美國新任總統拜登過去雖然支持對中國採取包容政策，但在習近平掌權下的中國威權主義色彩愈見濃厚，與拜登在人權、自由主義等立場上相悖。

李信和說，加上川普執政4年期間美國國內對中國的批判與警戒程度大幅提升，若拜登對中國態度軟化，很有可能招來批評聲浪，預期拜登政府將對中國維持強硬態度。

「拜登並非無條件要打壓中國」，李信和認為，拜登很有可能會根據不同議題來處理中國問題，例如在海洋、通商、人權等與中國立場差異較大的議題上，會強化對中國的壓力。

但這對文在寅政府而言，並不樂見。李信和指出，強調與理念相近盟友組成多邊網絡的拜登，上任後勢必積極修補在川普任內崩解的友邦關係。而就主張自由主義、人權的國際社會看來，中國政府的行徑仍有爭議，可能與俄羅斯等「非美國陣線」的國家成群結隊。在此狀況下，過去4年因川普與友邦鬧翻而獲得喘息的韓國「安保與美國合作、經濟與中國合作」策略將難以延續。

拜登帶來的難題可能不止於此。首爾大學政治外交學系教授趙東俊（譯音）指出，比起川普的利益取向，拜登更傾向價值取向，而北韓所持價值立場與美國顯著不同，美國與北韓的關係可能比川普時期更加惡化。

若北韓持續維持強硬態度，不願配合非核化，韓國很有可能必須回歸與美日聯合防衛態勢，屆時如何緩解因強制徵用工等歷史問題惡化的日韓關係，將成為韓國政府的燃眉之急。同時，韓美也可能直接論及同盟議題，選邊站問題將隨之浮上檯面。

李信和表示，韓國的外交安保政策一直以來都以北韓問題為中心。但她認為，比起執著於北韓問題，韓國應確立自身的一致性（identity），包括多邊主義、尊重國際法規、自由貿易、人權及法治等，與澳洲、加拿大、日本等理念相同的其他國家互助合作，建立外交上的「保險」，以擺脫美中兩強拉鋸之間的兩難局面。

趙東俊則認為，韓國目前受限於5年總統任期，難以確立長期政策走向，在外交安保政策上也是如此。假設韓國與美國或中國任何一方斷絕關係，短期內將看到相當大的損害。因此，即使美國施壓，預料韓國政府也不會做出明確回應。