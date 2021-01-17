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俄羅斯反對派領袖將返國 恐遭立即逮捕

中央社／莫斯科17日綜合外電報導

俄羅斯反對派領袖納瓦尼（Alexei Navalny）今天將從德國返抵俄羅斯，由於當局曾警告將以違反緩刑判決為由進行拘押，納瓦尼回國後將面臨立即遭逮捕的命運。

44歲的納瓦尼是俄國總統普亭（Vladimir Putin）頭號批評者之一，他去年8月在飛機上昏倒，被送往德國治療。德國等西方國家說，那是企圖以神經毒劑「諾維喬克」（Novichok）殺害的未遂謀殺。

但俄國說，沒看到證據顯示納瓦尼是遭下毒，並否認涉及此事。

法新社報導，柏林方面昨天表示，已回應莫斯科當局提出的法律協助要求，並已將德國警方對納瓦尼所做調查紀錄交給俄羅斯。

俄羅斯聯邦監獄管理局（FSIN）表示，納瓦尼因違反緩刑規定，將在抵達莫斯科後遭到逮捕。納瓦尼2014年因挪用公款被判處3年半徒刑，緩刑已於12月30日到期。

俄羅斯聯邦監獄管理局表示，管理局「有義務」拘捕納瓦尼。

此外，納瓦尼也將面臨另一項刑事犯罪指控。俄羅斯調查人員去年底展開調查，稱納瓦尼挪用價值超過400萬美元的捐款。

納瓦尼和他的盟友認為，這些舉動是為了阻止納瓦尼回國，鼓勵支持者今天傍晚前往莫斯科伏努科夫機場（Vnukovo Airport）迎接這位反對派領袖。有超過2000人表示將參與臉書（Facebook）上發起的活動。

不過，反對納瓦尼的團體也打算現身機場，一個民族主義運動團體揚言將以一種在俄羅斯國內常見、名為zelyonka的綠色防腐劑溶液「迎接」納瓦尼。

納瓦尼過去曾遭這種綠色溶液攻擊，需要幾天時間才能完全清洗乾淨。

路透社指出，納瓦尼歸國一事對克里姆林宮來說不啻為一項難題：逮捕納瓦尼，可能會引發國內抗議聲浪且招致西方國家懲罰，並讓納瓦尼成為政治烈士；沒有任何作為，又會被克里姆林宮強硬派視為軟弱。

俄羅斯 德國 監獄

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