我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

1張圖看疫情：全美確診2375萬 洛杉磯郡破百萬

加州疫苗分配發放一片混亂 預約網站和電話都擠爆

中澳交惡波及龍蝦出口轉往內銷 澳洲民眾：餐餐吃到膩

聯合新聞網 / 綜合報導
隨著中國市場禁止澳洲龍蝦進口，澳洲國內龍蝦變得供過於求，導致澳洲民眾已經吃到「厭倦」。截圖自彭博
隨著中國市場禁止澳洲龍蝦進口，澳洲國內龍蝦變得供過於求，導致澳洲民眾已經吃到「厭倦」。截圖自彭博

中澳兩國爭端日益惡化，貿易戰持續延燒，中國對於澳洲進口的貨物百般刁難，除了葡萄酒產業受到懲罰性關稅影響外，就連「龍蝦」也受到影響，過去中國都會從澳洲進口大量龍蝦，但隨著中國市場禁止進口，澳洲國內的龍蝦也變得供過於求，導致澳洲民眾已經吃到「厭倦」。

根據《 香港經濟日報 》報導，在中國與澳洲貿易戰白熱化之際，澳洲龍蝦首當其衝受到影響，儘管龍蝦業者為了避免虧損早早轉為內銷，但還是無法降低損失，更有澳洲人抱怨已經吃龍蝦吃到膩，餐餐都是龍蝦，希望能有廚師發揮創意，讓龍蝦能有更多樣的烹調方法。

報導中提到，澳洲價值最高的「西部岩龍蝦（Western Rock Lobster）」過去出口比重高達95%大多銷往中國，但現今這些龍蝦紛紛轉往內銷，改賣給澳洲國內的消費者，價格也瞬間跌了一半。

為了減少龍蝦養殖業者的損失，去年聖誕節前夕，數百位民眾在龍蝦批發商Catalano’s Seafood（卡達拉諾海鮮）旗下一家店排隊，為的就是可以買到平價的龍蝦。該批發商營運經理表示，現在一戶人家買30隻龍蝦已經不稀奇，10、15和20這些數字很常見。

正因為如此，澳洲民眾也開始對龍蝦料理感到厭倦，一名澳洲廚師山姆提到，「我正嘗試找尋其他烹調龍蝦的方法，因為吃了太多龍蝦，所以現在看到龍蝦已經沒什麼胃口」。澳洲現在甚至還出現「龍蝦烹飪比賽」，就是希望能找到各種烹調方式。

澳洲 中國 貿易戰

上一則

埃及考古新發現 新王國時期52具木棺出土

延伸閱讀

市議員選戰…競選財務申報 黃敏儀居皇后區第二

市議員選戰…競選財務申報 黃敏儀居皇后區第二
「獵鷹」超有自信! 要穿短褲與美國隊長拚「翹臀」

「獵鷹」超有自信! 要穿短褲與美國隊長拚「翹臀」
市議員競選財務申報結果公布 黃敏儀居皇后區第二

市議員競選財務申報結果公布 黃敏儀居皇后區第二
龍蝦3 ~ 您的第二個廚房 試營業期間“送送送” ！

龍蝦3 ~ 您的第二個廚房 試營業期間“送送送” ！

熱門新聞

三佛齊航空客機示意圖，非當事客機。Getty Images

印尼波音737客機墜毀 機上62人下落不明

2021-01-09 07:21
印尼三佛齊航空9日疑失事，機上有12名機組員。部分機組員的家屬10日在雅加達機場等候搜救的消息。中央社

核酸篩檢費太貴 印尼空難班機乘客意外逃死劫

2021-01-10 09:36
金正恩胞妹、曾任勞動黨中央委員會第一副部長的金與正被踢出核心政權。（美聯社資料照片）

失勢了？北韓擁戴金正恩成總書記 金與正遭踢出政治局

2021-01-10 20:41
國外有名男子在網上分享自身經歷，稱自己意外與公司女老闆發生性關係後，如今老闆竟不願他辭職，甚至讓他當「小白臉」都沒關係。示意圖。圖 /ingimage

19歲鮮肉與老闆上床 想離職對方竟稱不工作也沒差

2021-01-12 08:05
凌晨約4點半，畫面中一名男子竟扛著身體已經僵直、雙手向上舉、看似酒醉毫無意識的達塞拉進入房間，疑似「撿屍」。YOUTUBE／JaySpeak TV

遭性侵空姐生前最後畫面曝光 走廊熱吻「被撿屍」

2021-01-08 06:32
魁北克為遏制新冠確診案例和住院人數嚴重升高，從9日開始實施晚上8時到凌晨5時的宵禁，為百年來首次。(美聯社)

鑽宵禁漏洞...加國妻子狗繩牽丈夫出門稱「遛狗」

2021-01-12 10:18

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
伊凡卡禁借廁所 特勤人員月花3000元租屋只為尿尿

伊凡卡禁借廁所 特勤人員月花3000元租屋只為尿尿
華裔醫生打第二針疫苗 副作用更多「像坐過山車」

華裔醫生打第二針疫苗 副作用更多「像坐過山車」
5年獲居留 3年可入籍 拜登上任首日將推動移民改革

5年獲居留 3年可入籍 拜登上任首日將推動移民改革
拜登就職日將簽12項行政令 讓非法移民更快入籍

拜登就職日將簽12項行政令 讓非法移民更快入籍
12生肖流年分析 鼠順風順水 馬鴻運大開

12生肖流年分析 鼠順風順水 馬鴻運大開