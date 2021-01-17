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埃及考古新發現 新王國時期52具木棺出土

中央社／開羅16日電
埃及16日宣布在首都開羅以南的撒卡拉（Saqqara）墓地發現一批新寶藏，包括一座古代王后陵廟和52具木棺。（Getty Images）
埃及16日宣布在首都開羅以南的撒卡拉（Saqqara）墓地發現一批新寶藏，包括一座古代王后陵廟和52具木棺。（Getty Images）

埃及今天宣布在首都開羅以南的撒卡拉（Saqqara）墓地發現一批新寶藏，包括一座古代王后陵廟和52具木棺。

埃及觀光暨古物部表示，這是由知名埃及學家哈瓦斯（Zahi Hawass）率領考古團隊的「重大發現」。

觀光暨古物部在聲明中表示，這批年代可追溯至古埃及新王國時期的木棺，是在地下約10到12公尺的52個埋葬井中發現。

聲明引述哈瓦斯所言，表示該遺址也發現「法老特提（King Teti）之妻涅瑞特王后（Queen Nearit）陵廟」，以及3座磚砌倉庫。

上述古物是在埃及古王國時期第六王朝首位法老特提長眠的金字塔附近出土。

撒卡拉境內座落十幾座金字塔、古代廟宇和動物墓地，是古埃及首都曼菲斯（Memphis）占地廣大的墓地，曼菲斯遺址在1970年被聯合國教科文組織（UNESCO）列為世界遺產

埃及去年11月宣布發現逾百具完好無缺的棺木，是去年最大規模的考古發現，這批密封的木棺和古代神祇雕像年代可追溯至2500多年前，木棺屬於古埃及後期和托勒密王朝的高階官員。

哈瓦斯在今天發布的聲明中表示，最新發現或許能為公元前16世紀至公元前11世紀的新王國歷史提供新線索。

觀光 聯合國 世界遺產

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