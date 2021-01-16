我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

扭轉川普施政 拜登就職日將簽12項行政令

日增近10萬例！南部州確診激增 占全美42%

專家小組調查報告：震驚WHO對疫情判斷力「嚴重受限」

中央社／布魯塞爾、倫敦17日專電
圖為世界衛生組織調查新冠疫情起源小組14日抵達中國武漢時，中國的工作人員指引小組人員移動。（美聯社）
圖為世界衛生組織調查新冠疫情起源小組14日抵達中國武漢時，中國的工作人員指引小組人員移動。（美聯社）

世界衛生組織18日將召開執委會，國際專家組成的獨立小組預計在會中提出的報告指出，對於世衛判斷病毒大流行能力「嚴重受限」感到震驚，並認為中國去年1月應可實施更好的公衛措施。

2020年5月舉行的世界衛生大會（WHA）通過決議成立大流行防範和應對獨立小組（IPPR），對2019冠狀病毒疾病（COVID-19）的國際衛生及世界衛生組織（WHO）應對工作啟動公正、獨立和全面評估。

這個獨立小組將在1月18日至26日舉行的第148屆世衛執行委員會議上提出期中報告。

根據小組已先公布的2021年1月最新報告，內文直指世衛在完成預期工作方面力量不足，小組震驚（struck）於世衛在驗證疾病暴發報告、判斷是否具有大流行潛力以及部署支持資源及遏止疫情方面的能力「嚴重受限」（gravely limited）。

這份報告認為，世衛需加強領導衛生工作及協調組織的作用。

這份報告另表示，目前不清楚世衛根據「國際衛生條例」成立的突發事件委員會為何直至2020年1月第3周才召開會議，也不清楚為何第一次開會時未能針對宣布構成「國際關注的突發公共衛生事件」（PHEIC）達成一致，而待1月30日才宣布構成PHEIC。

報告也點出，特別是在2020年2月初至3月初，如果世衛更早使用「大流行」一詞，是否會有助防疫？雖然「國際衛生條例」沒有使用這個詞，也沒有進行定義，但使用「大流行」一詞確實有助人們提高注意力、關注健康事件嚴重性，但世衛直到3月11日才使用這個術語。

此外，內文並提到中國，獨立小組表示，中國地方和國家衛生部門原本可以在1月更有力地實施公共衛生措施；另於1月底，證據表明一些國家出現了病例，任何出現可能病例的國家當時都應該立即實施公共衛生控制措施。但現實並非如此。

報告表示，獨立小組工作尚未完成，仍有一些關鍵問題待深入審查。在提出期中報告後，今年5月WHA上會再提出報告。

世衛秘書長譚德塞（Tedros Adhanom Ghebreyesus ）2020年7月任命紐西蘭前總理克拉克（Helen Clark）及賴比瑞亞前總統瑟利夫（Ellen Johnson Sirleaf）擔任獨立小組共同主席，成員共有11人，包括美國、法國、英國、墨西哥、印度、哥倫比亞及中國等專家，中國代表是防疫專家鍾南山。 

世衛 中國 防疫

上一則

WHO執委會18日登場 與美關係、疫情調查受矚

延伸閱讀

WHO執委會18日登場 與美關係、疫情調查受矚

WHO執委會18日登場 與美關係、疫情調查受矚
世衛：英國變種病毒株已擴散至50個國家地區

世衛：英國變種病毒株已擴散至50個國家地區
今年難達群體免疫！世衛：疫苗接種率不足

今年難達群體免疫！世衛：疫苗接種率不足

世衛專家何時赴中查疫情起源 譚德塞:下周說明

世衛專家何時赴中查疫情起源 譚德塞:下周說明

熱門新聞

三佛齊航空客機示意圖，非當事客機。Getty Images

印尼波音737客機墜毀 機上62人下落不明

2021-01-09 07:21
印尼三佛齊航空9日疑失事，機上有12名機組員。部分機組員的家屬10日在雅加達機場等候搜救的消息。中央社

核酸篩檢費太貴 印尼空難班機乘客意外逃死劫

2021-01-10 09:36
金正恩胞妹、曾任勞動黨中央委員會第一副部長的金與正被踢出核心政權。（美聯社資料照片）

失勢了？北韓擁戴金正恩成總書記 金與正遭踢出政治局

2021-01-10 20:41
國外有名男子在網上分享自身經歷，稱自己意外與公司女老闆發生性關係後，如今老闆竟不願他辭職，甚至讓他當「小白臉」都沒關係。示意圖。圖 /ingimage

19歲鮮肉與老闆上床 想離職對方竟稱不工作也沒差

2021-01-12 08:05
凌晨約4點半，畫面中一名男子竟扛著身體已經僵直、雙手向上舉、看似酒醉毫無意識的達塞拉進入房間，疑似「撿屍」。YOUTUBE／JaySpeak TV

遭性侵空姐生前最後畫面曝光 走廊熱吻「被撿屍」

2021-01-08 06:32
魁北克為遏制新冠確診案例和住院人數嚴重升高，從9日開始實施晚上8時到凌晨5時的宵禁，為百年來首次。(美聯社)

鑽宵禁漏洞...加國妻子狗繩牽丈夫出門稱「遛狗」

2021-01-12 10:18

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
華裔醫生打第二針疫苗 副作用更多「像坐過山車」

華裔醫生打第二針疫苗 副作用更多「像坐過山車」
伊凡卡禁借廁所 特勤人員月花3000元租屋只為尿尿

伊凡卡禁借廁所 特勤人員月花3000元租屋只為尿尿
國會暴徒意圖綁架刺殺潘斯 雙方一度距離不到百呎

國會暴徒意圖綁架刺殺潘斯 雙方一度距離不到百呎
5年獲居留 3年可入籍 拜登上任首日將推動移民改革

5年獲居留 3年可入籍 拜登上任首日將推動移民改革
吳奇隆公司股票上市 劉詩詩一夜成富婆

吳奇隆公司股票上市 劉詩詩一夜成富婆