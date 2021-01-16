南韓延長防疫響應措施期限至1月底

南韓中央災難安全對策本部16日召開記者會，發布防疫響應措施調整方案，現行防疫響應和禁止5人以上聚會的措施再延長兩周，並將下月1日至14日定為「春節特別防疫期」，加強防疫。 路透

南韓 中央災難安全對策本部16日召開記者會，發布防疫 響應措施調整方案，現行防疫響應和禁止5人以上聚會的措施再延長兩周，並將下月1日至14日定為「春節特別防疫期」，加強防疫。

根據方案，原定於17日結束的現行首都圈2.5級、非首都圈2級防疫響應措施將繼續實施至本月31日。同時，全國禁止5人以上聚集，禁止5人以上在餐廳用餐。在首都圈地區舉行婚喪禮等各種活動時，聚集人數應少於50人，非首都圈少於100人。禁止五大類營業性娛樂場所和可邊玩撲克邊喝酒的「德撲酒吧」營業的措施也將持續至月底。

南韓政府也決定有條件放寬部分公共設施的防疫規定，允許咖啡 廳在晚上9時之前提供內用服務，滑雪場內的餐廳和咖啡廳也可恢復營業。在限制人數的前提下，允許首都圈的室內體育設施和練歌廳重啟營業，容納人數為每8平方公尺1人。補習班在同一時段的學生人數限制標準，則從原先的9人改為每8平方公尺1人。

另外，「春節特別防疫對策」研議列車僅出售靠窗座位，全國高速公路收取車輛通行費，客輪載客量控制在載客總量50%以下等措施。

據最新統計，南韓累計確診人數7萬1820人，病故1236人。