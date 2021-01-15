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英國200多人無視疫情打雪仗 網友：難怪有人會死

編譯周辰陽／即時報導
英國新冠肺炎疫情尚未減弱，近日又降下大雪，里茲14日卻發生200多人一起違反拉開社交距離的防疫規範，跑到海德公園大打雪仗。路透
英國新冠肺炎疫情尚未減弱，近日又降下大雪，里茲14日卻發生200多人一起違反拉開社交距離的防疫規範，跑到海德公園大打雪仗。路透

英國新冠肺炎疫情尚未減弱，近日又降下大雪，里茲（Leeds）14日卻發生200多人一起違反拉開社交距離的防疫規範，跑到海德公園（Hyde Park）大打雪仗，還為此取名「海德公園之戰」（The battle of Hyde Park）。目擊者將影片上傳社群媒體，直言自己感到十分震驚與痛心。

(影音來源：聯合影音網)

每日星報報導，目擊者福特（Liam Ford）就住在附近，事發當時正跟女友經過現場，看到200人明顯分成兩個陣營，朝著彼此互扔雪球，趕緊拿出手機拍攝。

福特表示，他在那邊站上約10分鐘，雪仗有時沉寂下來，但隨後就故態復萌，直言他實在不能容忍這種大規模聚會，更痛批那些人明顯無視英國健保醫護正承受著極大壓力，「我真的很感激我們有時間出門散步，但我不敢相信我看到的場景，這些人根本濫用這個空檔。」

西約克郡警方表示，他們有注意到此事，所有人都已被驅散，並未開出任何罰單。福特則將影片放上社群媒體，引發網友熱議，有人就痛批，「大流行？什麼疫情大流行？會發生這種事情，難怪有人會死。」

不過，里茲貝克特大學一位新鮮人鮑爾（Max Powell）駁斥一起打雪仗會導致新冠肺炎進一步擴散的說法，直言「這對健康的年輕人不是什麼大問題，我們一天下來玩得開心，這是我們最清醒的樂趣。」

社群媒體 疫情 英國

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