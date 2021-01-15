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只差一字！教學影片錯傳亂倫改編版 英家長怒批教師懶

編譯周辰陽／即時報導
英格蘭赫爾英斯小學教師日前犯下大錯，將教學用的兒童作家說故事影片錯傳成內容被改編成亂倫和性行為的下流影像，家長們為此暴跳如雷，直指他不能懶到隨便貼一個沒親自點進去的網址。畫面翻攝：HULL LIVE
英格蘭赫爾英斯小學教師日前犯下大錯，將教學用的兒童作家說故事影片錯傳成內容被改編成亂倫和性行為的下流影像，家長們為此暴跳如雷，直指他不能懶到隨便貼一個沒親自點進去的網址。畫面翻攝：HULL LIVE

英國新冠肺炎疫情延燒，多數中小學生不得不在家遠距上課，一位小學教師卻犯下大錯，將兒童作家說故事影片錯傳為內容被改編成亂倫和性行為的下流影像，不只學生一臉莫名奇妙，家長們更為此暴跳如雷。

英媒報導，此事發生在赫爾（Hull）的英斯小學（Ings Primary School），任課教師原本要上傳知名兒童作家兼詩人羅森（Michael Rosen）親講「開車旅行」（The Car Trip）的影片，卻誤傳成下流改編版的「恐怖開車旅行」（The Horrible Car Trip）。

儘管兩隻影片標題只有一字之差，內容卻大相庭徑。「開車旅行」是媽媽開車出遊時，兄弟倆卻在後座為零食吵吵鬧鬧。「恐怖開車旅行」卻是把「開車旅行」重新剪輯，把故事內容整個性愛化，看起來就像羅森似乎突然大暴走，親自表演一個涉及亂倫性行為與虐童的故事。

根據報導，教師要求學生先看過影片，接著完成Powerpoint簡報的活動，但學生們看完影片後十分困惑，還為回答問題回播好幾次。一位家長告訴記者，當時他正在工作，女兒則坐在他旁邊看影片，卻沒辦法回答問題，「我必須把詩全部聽過一次，才知道她正在聽的東西錯得離譜，趕緊把影像關掉。」

任課教師與校長隨後都道歉，也修正上傳影片程序，該家長則慶幸自己當時就在旁邊，像其他放小孩自己用筆電上課的家長就不知道發生什麼事，也對教師沒有親自上課感到震驚，認為教師應該先檢查他們的設定，不能懶到隨便貼一個自己都沒點過的網址，「我不敢相信我聽到什麼，更不想讓我女兒再聽一次這骯髒玩意。」

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