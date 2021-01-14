我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

洛杉磯縣疫情最新：每3人就有1人感染病毒

MIT著名華人教授被控未披露中國合作及虛假報稅

馬來西亞前首相：盼拜登終結愚蠢美中貿易戰

中央社吉隆坡14日綜合外電報導
馬來西亞前首相馬哈地。美聯社
馬來西亞前首相馬哈地。美聯社

馬來西亞前首相馬哈地說，美國總統川普執掌政權4年後，亞洲可以期盼總統當選人拜登（Joe Biden）改善與傳統盟邦間的關係，並終結「愚蠢美中貿易戰」。

馬哈地（Mahathir Mohamad）7日錄影受訪時說，「我預期會跟川普執政有所不同，因為川普對東南亞幾乎一無所知。」這項專訪於今天播出。

「川普幾乎與每個國家為敵，但現在我認為拜登會希望扭轉這樣的政策，與許多國家建立某種諒解或是友好關係，這些國家過去都非常支持美國。」

拜登去年11月曾說，1月20日正式上任後，美國會準備好在全球舞台再次擔任領頭羊角色；在此之前，川普的「美國優先」政策引起盟邦反感，並與中國發生貿易戰。

馬哈地說：「我不認為他會繼續與中國進行這場愚蠢貿易戰。應該嘗試其他方式，解決貿易不平衡問題，但我不認為拜登會繼續打貿易戰。」馬哈地2018年再任首相時，以93歲創下全球最高齡政府首長紀錄。

美中貿易戰2018年7月正式開打，美國要求中國改革經貿制度，加強保護美國智慧財產並讓美國企業更容易進入中國市場。

過去兩年，美中貿易戰不僅傷害全球經濟成長，也破壞了供應鏈。

美國優先 貿易戰 川普

上一則

日本地鐵列車駕駛38人確診 禍首可能是水龍頭

延伸閱讀

專家：拜登恐被刻上「川普印記」 對中政策不變

專家：拜登恐被刻上「川普印記」 對中政策不變
拜登就職眾星祝福 卡卡和珍妮佛羅培茲等獻藝

拜登就職眾星祝福 卡卡和珍妮佛羅培茲等獻藝
華府交通局主任 將任拜登團隊氣候及科學中心專員

華府交通局主任 將任拜登團隊氣候及科學中心專員
路透：川普考慮聘伊士曼為彈劾案辯護

路透：川普考慮聘伊士曼為彈劾案辯護

熱門新聞

凌晨約4點半，畫面中一名男子竟扛著身體已經僵直、雙手向上舉、看似酒醉毫無意識的達塞拉進入房間，疑似「撿屍」。YOUTUBE／JaySpeak TV

遭性侵空姐生前最後畫面曝光 走廊熱吻「被撿屍」

2021-01-08 06:32
三佛齊航空客機示意圖，非當事客機。Getty Images

印尼波音737客機墜毀 機上62人下落不明

2021-01-09 07:21
印尼三佛齊航空9日疑失事，機上有12名機組員。部分機組員的家屬10日在雅加達機場等候搜救的消息。中央社

核酸篩檢費太貴 印尼空難班機乘客意外逃死劫

2021-01-10 09:36
金正恩胞妹、曾任勞動黨中央委員會第一副部長的金與正被踢出核心政權。（美聯社資料照片）

失勢了？北韓擁戴金正恩成總書記 金與正遭踢出政治局

2021-01-10 20:41
圖為美國生技公司莫德納（Moderna）研發的新冠疫苗。(美聯社)

英國緊急通過3款新冠疫苗 但民眾「只要這一家的」

2021-01-08 20:14
國外有名男子在網上分享自身經歷，稱自己意外與公司女老闆發生性關係後，如今老闆竟不願他辭職，甚至讓他當「小白臉」都沒關係。示意圖。圖 /ingimage

19歲鮮肉與老闆上床 想離職對方竟稱不工作也沒差

2021-01-12 08:05

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
補足2000元！拜登再推紓困 每人加發1400元

補足2000元！拜登再推紓困 每人加發1400元
232：197 眾院通過彈劾川普 10共和黨議員投贊成票

232：197 眾院通過彈劾川普 10共和黨議員投贊成票
眾院通過彈劾後 川普拍影片譴責國會暴動「非我立場」

眾院通過彈劾後 川普拍影片譴責國會暴動「非我立場」
出租豪宅藏「麻」納垢 華人屋主欲哭無淚

出租豪宅藏「麻」納垢 華人屋主欲哭無淚
選舉官司失利又被彈劾 傳川普拒再付朱利安尼薪水

選舉官司失利又被彈劾 傳川普拒再付朱利安尼薪水