馬來西亞前首相：盼拜登終結愚蠢美中貿易戰

馬來西亞前首相馬哈地。美聯社

馬來西亞前首相馬哈地說，美國總統川普 執掌政權4年後，亞洲可以期盼總統當選人拜登（Joe Biden）改善與傳統盟邦間的關係，並終結「愚蠢美中貿易戰 」。

馬哈地（Mahathir Mohamad）7日錄影受訪時說，「我預期會跟川普執政有所不同，因為川普對東南亞幾乎一無所知。」這項專訪於今天播出。

「川普幾乎與每個國家為敵，但現在我認為拜登會希望扭轉這樣的政策，與許多國家建立某種諒解或是友好關係，這些國家過去都非常支持美國。」

拜登去年11月曾說，1月20日正式上任後，美國會準備好在全球舞台再次擔任領頭羊角色；在此之前，川普的「美國優先 」政策引起盟邦反感，並與中國發生貿易戰。

馬哈地說：「我不認為他會繼續與中國進行這場愚蠢貿易戰。應該嘗試其他方式，解決貿易不平衡問題，但我不認為拜登會繼續打貿易戰。」馬哈地2018年再任首相時，以93歲創下全球最高齡政府首長紀錄。

美中貿易戰2018年7月正式開打，美國要求中國改革經貿制度，加強保護美國智慧財產並讓美國企業更容易進入中國市場。

過去兩年，美中貿易戰不僅傷害全球經濟成長，也破壞了供應鏈。