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日本地鐵列車駕駛38人確診 禍首可能是水龍頭

中央社東京14日專電
圖為日本通勤電車擠滿了上班的民眾。（路透）
圖為日本通勤電車擠滿了上班的民眾。（路透）

日本東京都的地鐵大江戶線列車駕駛發生群聚感染，從去年底到今年初有38人確診新冠肺炎，導致列車減班3成。經過調查，問題可能出在宿舍的水龍頭。

日本讀賣新聞報導，東京都政府經營的大江戶線是行駛於東京的新宿、六本木等市中心地帶的地鐵，有部分列車延伸行駛至東京23區西北方的練馬區。2019年度平均每天約有98萬人搭乘。

2019冠狀病毒疾病（COVID-19，新冠肺炎）疫情發生以來，大江戶線列車駕駛被查出確診的首例是在2020 年12月15日，之後陸續發現有人確診，截至本月4日已知有38人確診，人數約是大江戶線駕駛的2成。

確診者及與確診駕駛密切接觸者都無法上班，因此大江戶線2020年12月27日起到本月11日之間，列車班次減至往常的約7成。

東京都交通局表示，38名確診的駕駛都是為了開首班次而下榻位於東京都江東區的宿舍。寢室是單人房，床單和枕套每天換，但洗手台、浴室、廚房是共用的，同時間多人可使用。

上個月，保健所（衛生所）到這宿舍調查，研判造成感染擴大的可能是洗手台的水龍頭。水龍頭是用手扭轉水龍頭栓，讓水流出來的舊式設備，在刷牙時，手可能沾到唾液，然後再用手去扭轉水龍頭栓，上面就附有病毒。

東京都交通局已下令，洗手台的水龍頭要先用紙罩住再去碰觸，使用水龍頭後，手指要進行消毒等。目前正考慮將水龍頭改裝成感應式的。

包括列車駕駛在內共有約100名社員確診的鐵路公司JR東日本公司公關部主管表示，並不認為只有宿舍的風險高，一切都要提高警覺。東京地鐵公司的公關部主管表示，駕駛如果確診的話，列車就不得不減班，所以一定要徹底做好防疫工作才行。

東京 地鐵 日本

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