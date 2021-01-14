土耳其開始施打疫苗 數小時已10萬醫護接種

土耳其14日展開新冠肺炎疫苗接種作業，第一階段開放醫護人員施打北京科興疫苗。一位護理師在安卡拉巿醫院接種。中央社

土耳其13日展開新冠肺炎疫苗 接種作業，全國逾110萬完成線上預約的醫療人員一早開始接種中國疫苗。過中午已有10萬醫護人員完成首劑疫苗接種。

土耳其藥品及醫療器材局（Medicines and Medical Devices Agency）昨天核發中國科興控股生物技術有限公司（Sinovac Biotech）生產的CoronaVac疫苗緊急使用許可，衛生部長克扎（Fahrettin Koca）12日晚挽起衣袖接種首劑疫苗，並宣布接種工作13日起在全國各地展開。

安納杜魯新聞社（Anadolu Agency）中午過後報導，已有10萬醫護人員完成首劑疫苗施打。

安卡拉巿醫院（Ankara City Hospital）上午開放完成預約的醫護人員接種疫苗，接近中午時分，接種室前開始出現排隊人流。

接種者進入接種室後，護理人員仔細核對身分，待線上系統回傳批准接種的訊息後施打疫苗。一旁看診桌上擺放40劑一盒的北京科興疫苗，護理人員小心地在紙盒上下方各放一塊保冰磚，以確保疫苗品質。

安卡拉巿醫院護理師托帕羅魯（Fatih Topaloglu）上午完成接種。他感謝政府取得疫苗加惠民眾。身為最前線醫護人員，他說自己已經等待疫苗許久。

托帕羅魯告訴中央社記者：「至少確診病例將會（因為疫苗接種）不斷減少。我相信短時間內我們就可以回復過去的生活，也不會再有重症病患。」

任職私人醫療機構的神經學家艾密爾（Mustafa Levent Emir）則表示，面對新冠肺炎疫情 ，接種疫苗是「操之在我的唯一選項」。

他上午完成接種後告訴中央社記者：「但是接種後是否就有足夠免疫力、抗體反應程度如何，都還不得而知。現階段我不會說接種之後讓我信心大增。上個世紀初發生的西班牙流感耗時2、3年才平息，我們希望接種疫苗可以縮短（新冠肺炎）流行期。」

土耳其衛生部昨晚公布俗稱新冠肺炎的2019冠狀病毒疾病（COVID-19）疫情通報顯示，過去24小時新增9554起新冠肺炎病例、173起死亡病例；累計235萬5839 例確診、2萬3325例病故。

土耳其定下大規模接種疫苗的抗疫策略，現階段雖不會強制民眾施打，但儘可能說服民眾大規模接種是當局的目標。衛生部計劃全國8315萬人口中有6000萬人於上半年完成接種，以達成群體免疫。