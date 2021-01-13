新冠新變種病毒更具傳染力 WHO：第2年疫情更嚴峻

英國倫敦，民眾買好咖啡走出商鋪，身邊的標識提醒疫情下注意安全。(美聯社)

世衛 組織今天表示，有鑑於新型冠狀病毒的傳播方式，尤其是在北半球，有更具傳染力的變種病毒擴散，進入第2年的新型冠狀病毒疾病（COVID-19）疫情 可能比第一年嚴峻。

路透社報導，世界衛生組織（WHO）公共衛生緊急計畫執行主任萊恩（Mike Ryan）在社群媒體活動上說：「疫情將進入第2年，有鑑於病毒的傳染模式，還有我們看到的一些問題，第2年情況可能更加嚴峻。」

自疫情爆發以來，全球染疫病故總數將達到200萬人，共有9150萬人確診。

世衛在昨晚發布的最新流行病情報中說，全球通報的病例數下降兩周後，上週通報新增約500萬例，這可能是民眾在假期季節防疫鬆懈、團聚感染病毒所致。

萊恩說：「在北半球，尤其是在歐洲與北美洲，我們看到這個季節的完美風暴─天氣寒冷、民眾待在室內、社交活動增加，種種因素結合在一起，導致許多國家傳染增加。」

世衛今天表示，為了對抗COVID-19疫情，全球目前已經施打了2800萬劑疫苗 ，主要是在富有國家。

萊恩說，約有46國已展開疫苗接種行動，其中38國是高收入國家。

他在世衛社群媒體活動上說：「我們目前已經施打了2800萬劑疫苗，使用了5種不同疫苗或平台。目前約有46國接種疫苗，但只有一個國家是低收入國家。」

世衛流行病學家范科霍芙（Maria Van Kerkhove）說，一些歐洲國家最近病例「暴增」，主因是民眾在耶誕與新年假期的社交活動有了變化。她說：「現在，我們正在承受前幾周的後果。在一些國家，疫情會先顯著惡化，之後才會改善。」