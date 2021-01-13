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倫敦病故人數破萬 市長呼籲英相祭鐵腕

中央社倫敦13日專電
圖為倫敦聖保羅大教堂前，提醒大家要戴口罩的告示。美聯社
圖為倫敦聖保羅大教堂前，提醒大家要戴口罩的告示。美聯社

英國倫敦市長沙迪克汗今天表示，他要沉痛宣布倫敦死於2019冠狀病毒疾病的人數已經突破1萬人，目前疫情比去年春天嚴重許多，他呼籲英相強生祭出鐵腕，加強限制。

英國今天新增1564人在感染2019冠狀病毒疾病（COVID-19，新冠肺炎）28天內病故，是疫情爆發以來最慘重的一天，總計病故人數達到8萬4757人。

「每日郵報」報導，沙迪克汗（Sadiq Khan）今天接受倫敦廣播公司（LBC）表示，倫敦已有1萬122人在染疫28天內病故，目前有7606人住院，比去年疫情最高峰時期還要多出35％。

他表示，他要向所有失去親人、正在收聽節目的家庭致意，也很難過倫敦達到破萬人病故這個令人心痛的里程碑。

沙迪克汗表示：「疫情比起去年春天嚴重許多，國民保健署（NHS）承受無比壓力，但這次的封城措施卻比過往鬆懈。」

人口眾多的倫敦是疫情熱點，沙迪克汗曾說，在疫情最嚴重的行政區，每20人就有1人染疫。他已在8日宣布倫敦處於「重大事件」狀態。重大事件狀態代表一個地區的緊急服務和醫療體系無法保持平時水準，必須採用特別處置。

沙迪克汗與倫敦議會向強生（Boris Johnson）喊話，希望政府立刻祭出鐵腕，否則NHS將無法應變。他們呼籲應該採行和去年3、4月類似的嚴格措施。

沙迪克汗呼籲強生關閉所有禮拜場所，並規定民眾只要一出家門就得戴口罩，包括在超市門外排隊、在街上，以及任何可能有群眾聚集的室外場所。英國目前僅強制在室內配戴口罩，對室外並未強制規定。

沙迪克汗並呼籲倫敦的疫苗接種能量必須升級，且公布每天的施打數據。「我們知道這項決定有多困難，也知道施加更嚴格限制會讓倫敦人受影響，但新增確診病例依舊高居不下，我們別無選擇，只能希望加強限制。」

最新數據顯示，東倫敦的3個行政區感染率居全英最高，包括巴金-達根漢（London Borough of Barking and Dagenham）每10萬人有1540.1人染疫、紐漢（Newham）為1398.6人，雷德布里奇（Redbridge）則為每10萬人1348.2人。

倫敦 疫情 英國

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