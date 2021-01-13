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日本防疫專家尾身茂：提早打烊非萬靈丹

中央社東京13日專電
日本東京一個繁忙的十字路口，上班族步伐匆匆。(美聯社)
日本東京一個繁忙的十字路口，上班族步伐匆匆。(美聯社)

日本政府繼7日之後，今天追加對京都、大阪等7府縣，總共對11都府縣發布「緊急事態宣言」，重點包括餐飲業打烊時間提早到晚間8時，但防疫專家表示，這招不是萬靈丹。

日本境內2019冠狀病毒疾病（COVID-19）疫情嚴峻，日本首相菅義偉今天宣布，追加大阪府、京都府、兵庫縣，以及愛知縣、岐阜縣、福岡縣、櫪木縣等7府縣為緊急事態宣言對象地區，實施期為1月14日起至2月7日止。

具體防疫措施包括餐廳提早到晚間8時打烊、上班出勤人數減少7成、晚間8時後民眾盡量避免外出、體育賽事或演唱會等活動的觀眾人數設限等。

菅義偉7日對首都圈1都3縣（東京都、千葉縣、神奈川縣、埼玉縣）發布緊急事態宣言， 8日零時起生效，為期一個月到2月7日止。

菅義偉今天說明追加7府縣為緊急事態宣言對象地區的理由。他說，有關新增確診病例、病床的利用率等相當於疫情「層級4」（爆發性感染擴大）的指標項目多。

東京首都圈、關西圈、中部圈、福岡圈這些大都市人口集中，有必要提出防疫對策，預防疫情蔓延全國，因此在請教專家意見後，決定追加7府縣。

日本政府防疫對策分科會會長尾身茂今天在記者會上指出，為了抑制疫情擴大，有必要提出綜合性防疫對策。政府籲請進入緊急事態地區的餐飲店營業縮時，提早於晚間8時打烊，但以目前的狀況來說，這無法讓疫情降溫。

尾身說：「營業縮時（提早打烊）並非萬靈丹，但很顯然的，這措施有一定程度效果。」

他說，有必要進行綜合性防疫工作，包括民眾盡量少做不必要外出、推動遠距上班、體育賽事、音樂會等活動觀賞人數設限等。

緊急事態發布後，如果疫情還未能平息，日本政府是否採取更強烈防疫措施？尾身說，最壞情況就是，不僅是業者營業時間縮短，有可能強烈籲請業者暫時歇業。

尾身呼籲民眾對於自己的行動要調整心態，最應該做的就是不論晝夜，盡量少外出。

防疫 疫情 日本

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