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NHK民調：菅內閣支持率降至40% 首度逆轉

中央社東京12日專電
日本菅義偉內閣的支持率首次低於不支持率。(美聯社)
日本菅義偉內閣的支持率首次低於不支持率。(美聯社)

日本放送協會（NHK）民調顯示，民眾對於去年9月中旬上台施政的菅義偉內閣支持率為40%、不支持率為41%，首度出現支持率低於不支持率的逆轉情形。

NHK本月9至11日針對全國18歲以上民眾實施電話民調，調查2168人當中有1278人（相當於59%）作答。

結果顯示，對於菅內閣，回答「支持」的人占40%，比上個月民調下降2個百分點；回答「不支持」占41% ，比上個月民調增加5個百分點。

「支持」與「不支持」的比例逆轉是菅內閣上台以來首見。

民眾被問到支持菅內閣的理由，回答「似乎比其他內閣好」占39%、「人品值得信賴」占23%、「是自己支持政黨的內閣」占21%。

被問到不支持菅內閣的理由，回答「沒執行力」占40%、「政策無法期待」占33%、「人品不值得信賴」占11%。

民眾被問到是否對自己或家人感染2019冠狀病毒疾病（COVID-19，新冠肺炎）感到不安時，回答「很不安」占45%、「還算不安」占42%、「不太覺得不安」占9% 、「毫不覺得不安」占2%。

對於政府的防疫工作，回答「很肯定」占3%、「還算肯定」占35%、「不太肯定」占41%、「毫不肯定」占17%。

針對本月7日日本政府對首都圈1都3縣發布緊急事態宣言的時機，回答「適當」占12%、「太晚」占79%、「不應發布宣言」占3%。

詢及緊急事態宣言發布對象是首都圈1都3縣，這是否適當時，回答「適當」占12%、「其他地區也應發布」占47%、「應針對全國發布」占33%、「沒必要發布」占3%。

日本政府7日針對首都圈1都3縣發布緊急事態宣言，期間至2月7日為止。

民眾被問到是否認為2月7日能解除宣言的問題時，回答「可以」占6%、「無法」占88%、「不知道及不答」占7%。

日本政府力求2月下旬前讓民眾接種疫苗。民眾被問到是否想接種疫苗時，回答「想」占50%、「不想」占38%、「不知道及不答」占13%。

有關（防疫）特別措施法，日本政府考慮修法，對業者實施財政支援，同時也設有罰則，對於不配合防疫的業者予以處罰。

民眾被問是否該明載罰則時，回答「贊成」占48%、「反對」占33%、「不知道及不答」占18%。

日本 民調 防疫

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