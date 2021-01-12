防變種病毒 菲律賓13到15日禁來自中國旅客入境

為防止疫情擴散，馬尼拉當局已強制民眾只要外出，就必須戴上口罩及防護面罩。中央社

中國 去年底出現首名新冠肺炎變種病毒 確診者後，馬尼拉當局今天宣布，13日中午起禁止來自中國的外籍旅客入境，禁令只到15日。

菲國總統發言人羅奎（Harry Roque）表示，由於這些國家發現2019冠狀病毒疾病（COVID-19，俗稱新冠肺炎）變種病毒株，菲律賓將禁止來自中國、巴基斯坦、牙買加、盧森堡和阿曼王國的外籍旅客入境。

他表示，禁令實施時間為明天中午12時1分到1月15 日。

中國疾病預防控制中心在去年12月30日發布的英文週報表示，研究人員在一名23歲女性身上發現英國變種病毒株。消息曝光後，不少菲國民眾和政治人物要求馬尼拉當局禁止來自中國旅客入境，但菲國政府一直未採取行動。

對此，羅奎7日說，未對中國實施禁令原因是「國際組織尚未通報（中國出現變種病毒株）。我們得知的只是媒體報導」。

相較之下，美國 於去年12月29日發現英國變種病毒株後，馬尼拉當局1日宣布，3日起到15日禁止來自美國的旅客入境。

菲國衛生部長杜克（Francisco Duque III）去年12月26日向總統杜特蒂（Rodrigo Duterte）簡報時曾說，若該國出現變種病毒社區傳播，菲律賓才考慮實施旅行禁令。

此外，菲國政府目前禁止14天內到過28個國家和地區的外籍旅客入境菲律賓，包括美國、英國、香港、日本、韓國、南非、瑞士、義大利、丹麥、以色列、西班牙、愛爾蘭、荷蘭、新加坡、黎巴嫩、加拿大、德國、瑞典、澳洲、法國、冰島、葡萄牙、印度、芬蘭、挪威、約旦、巴西及奧地利。

針對這些國家的禁令將持續到1月15日，但菲國政府跨部門抗疫工作小組將討論是否延長。

菲律賓今天通報新增1524例新冠肺炎確診案例、139人不治，單日通報病逝人數創3個月來新高，累計確診病例達49萬1258例，已有9554人病逝。

菲國政府跨部門抗疫工作小組執行長加維斯（Carlito Galvez Jr.）今天接受ABS-CBN新聞台訪問時說，馬尼拉當局正訓練約2萬5000名疫苗施打人員，未來展開全國接種後，希望每天最多能為20萬人接種疫苗。