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疫情影響返校 英國最大學生宿舍集團願退費

中央社倫敦12日專電
英國最大的學生宿舍集團Unite Students宣布，若學生受疫情影響無法返校，將能獲得一半房租減免。(美聯社)
英國最大的學生宿舍集團Unite Students宣布，若學生受疫情影響無法返校，將能獲得一半房租減免。(美聯社)

英國最大的學生宿舍集團Unite Students宣布，若學生受2019冠狀病毒疾病（COVID-19）疫情影響無法返校，將能獲得一半房租減免。

英國學生宿舍有許多採事先預約繳費制，退費、解約相當麻煩。若向私人房東承租，合約通常簽約1年，同樣很難提前解約。

「金融時報」報導，在全英國營運177間學生宿舍的Unite Students決定減免一半房租，預料有5萬名無法在1月18日到2月14日之間返校的學生，將能獲得部分退款，約佔全體租客的2/3。

Unite Students表示，英相強生（Boris Johnson）上周宣布英格蘭地區進入第3度封城，導致更多大學推遲面對面上課，許多回家過耶誕節的學生無法返校，因此他們覺得退費「是正確的事」。

Unite Students表示，學生可以選擇退費或免費延長4周租約，預料會導致營收減少達800萬英鎊（約1080萬美元）。

不過，金融時報聯繫另外2大學生宿舍機構Campus Living Villages和Sanctuary Students，2家機構都表示將繼續收全額租金。前者約有1萬1000名學生承租，後者有1萬名。

近期包括劍橋大學、倫敦政經學院（London School of Economics）、華瑞克大學（Warwick University）、雪菲爾大學（Sheffield University）都已經宣布，住宿生沒有住宿的期間將不須繳費。另有部分機構決定部分退費。

不過，學生組織表示，這些零碎的退款告知，凸顯上萬名學生沒有得到足夠補償。他們付出大筆學費，卻只能得到不完整的教學。絕大多數向私人房東承租的學生，即使沒去住，仍需要付全額租金。

英國全國學生會（National Union of Students）昨天呼籲由政府帶頭，讓學生能夠得到全額退租，或是有解約的權利。部分大學受到學生聯合抗議施壓，也呼籲政府採取行動，在這學年減免部分貸款。

英國大學部長唐麗蘭（Michelle Donelan）表示，她鼓勵所有大學及住宿機構重新檢視租約，確保公平、透明並符合學生最佳利益。

英國 租金 房東

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