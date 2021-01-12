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鑽宵禁漏洞...加國妻子狗繩牽丈夫出門稱「遛狗」

編譯張君堯／即時報導
魁北克為遏制新冠確診案例和住院人數嚴重升高，從9日開始實施晚上8時到凌晨5時的宵禁，為百年來首次。(美聯社)
魁北克為遏制新冠確診案例和住院人數嚴重升高，從9日開始實施晚上8時到凌晨5時的宵禁，為百年來首次。(美聯社)

加拿大魁北克省面對新冠疫情的不斷惡化，祭出百年來的首次宵禁，不過一對夫妻為了出門無所不用其極，妻子將丈夫牽上狗繩、聲稱在「遛狗」，面對警方還矢口否認違規，讓人哭笑不得。

魁北克為遏制新冠確診案例和住院人數升高，9日起實施晚上8時到凌晨5時的宵禁。不料10日晚間9時，社布魯克市（Sherbrooke）的警察攔下一對夫妻，奇怪的是，妻子正用狗繩「牽著」丈夫。

面對警察的盤查，這對夫婦聲稱他們遵守魁省省長萊戈特（Francois Legault）所述之規範，也就是居民晚上8時後可以在住家周遭一公里內「遛狗」。這對夫妻認為一旦牽上狗繩就代表他們在「遛狗」，堅稱自己未違反宵禁。

但警方當然不理會如此狡辯、直接開出1500加元（約1172美元）的罰款。警員金德倫（Isabelle Gendron）指出，這對夫妻除了完全不與警方配合，還直言寧願任罰金累增也不會去繳納。金德倫表示，若累犯、罰金最高可達6000加元（約4692美元）。

消息在網上曝光後，網友紛紛稱這對夫妻有創意，也有人開玩笑表示，一定是那名丈夫沒有「吠」幾聲才被識破，還有人打趣地問道「既然丈夫被狗繩牽著，應該不是罰他吧？」

對魁北克警方而言，除了這段意外插曲，當地居民遵守宵禁的成果令人滿意。據統計，實施宵禁的第一晚，蒙特婁（Montreal）當地僅有84起違規；宵禁措施將持續2月8日。

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