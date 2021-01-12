親自掃地還見囚犯！泰王訪愛妃詩妮娜「曾服刑監獄」

泰王與愛妃詩妮娜一同前往位於曼谷的拉德窯監獄掃地，這正是詩妮娜2019年被廢後服刑之地。(擷自每日郵報推特 @Daily Mail Online)

泰國 電視台近日播出一支新紀錄片，顯示泰王瓦吉拉隆功（Maha Vajiralongkorn）展現親民形象，在愛妃詩妮娜（Sineenat）的陪同下來到惡名昭彰、素有「曼谷希爾頓」之稱的空隆中央監獄 （Klong Prem Central Prison）親自掃地，那裡也是詩妮娜當年被廢後的服刑之地。

泰王與現年35歲的愛妃詩妮娜，近日在泰國公共電視台（ThaiPBS）的節目中，一同前往位於空隆中央監獄最外圈的拉德窯（Lard Yao）。鏡頭下的泰王像普通老百姓一般掃著地，並幫助提前釋放的囚犯透過勞動重返社會，大部分囚犯先前都是因違反對王室不敬的嚴格法律而入獄。

值得注意的是，2019年詩妮娜被指控覬覦蘇堤達（Suthida）的皇后大位，更被撤銷貴妃和軍職入獄，當時詩妮娜正是被送到拉德窯女子監獄服刑，只不過去年八月詩妮娜獲釋又得寵，恢復了原本所有身分和頭銜。

自獄中回宮以來，詩妮娜更被視為泰王企圖重拾聲望的「公關工具」，經常與保皇黨支持者接觸。

泰國最高級別的空隆中央監獄可容納20000名囚犯，由於人滿為患、條件惡劣，被認為是世界上最嚴酷的監獄之一，更因此被冠上知名電視劇「曼谷希爾頓」的名號，該劇以拍出泰國監獄內的殘酷恐怖聞名。