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上周驚傳空難的航空公司 花20年蛻變成印尼第三大

編譯黃嘉洵／綜合外電
印尼搜救小組12日找到三佛齊墜毀客機波音737-500的黑盒子。圖片取自三佛齊航空臉書
印尼搜救小組12日找到三佛齊墜毀客機波音737-500的黑盒子。圖片取自三佛齊航空臉書

印尼三佛齊航空公司（Sriwijaya Air）一架客機上周末失事墜海，搜救人員傳出12日接近傍晚時分已尋獲黑盒子，將送往雅加達國際貨運碼頭的搜救指揮中心，希望進一步釐清墜機真相。

三佛齊航空旗下一架載運62名乘客、機齡27年的波音737-500客機9日驚傳墜海消息後，讓這家瞄準中端市場的航空公司瞬間成為鎂光燈焦點。

發跡於2003年的三佛齊航空公司，最初只有一架飛機，不到20年便蛻變為印尼國內第三大航空公司，靠著是以低價收購中古飛機，並開拓乏人問津的航線。

出身錫礦與成衣產業的兩兄弟Chandra Lie與Hendry Lie，在17年前與生意夥伴創立三佛齊航空，當時公司僅有一架飛機從他們的家鄉邦加島檳港，飛往印尼首都雅加達。

三佛齊專注於二、三線的航點後，開始累積一批忠誠的客戶群，並拿下近10%的市占率，僅次於獅航與嘉魯達印尼航空。

業界人士說：「他們並不像其他航空公司那般高調。」反觀獅航、亞洲航空（AirAsia）及越捷航空（VietJet Air）等快速擴張的同業，大多透過低成本融資購買大量新飛機，建立起機隊，三佛齊航空則是遵行保守的商業模式，以便宜的價格收購較舊飛機。

根據飛機資料網站Planespotter.net，三佛齊與旗下楠航空機隊平均的機齡接近20年，比獅航高出近兩倍。

印尼 融資 墜機

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