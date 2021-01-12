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19歲鮮肉與老闆上床 想離職對方竟稱不工作也沒差

編譯張君堯／即時時導
國外有名男子在網上分享自身經歷，稱自己意外與公司女老闆發生性關係後，如今老闆竟不願他辭職，甚至讓他當「小白臉」都沒關係。示意圖。圖 /ingimage
國外有名男子在網上分享自身經歷，稱自己意外與公司女老闆發生性關係後，如今老闆竟不願他辭職，甚至讓他當「小白臉」都沒關係。示意圖。圖 /ingimage

許多人都夢想可以遇到「好人家」，人生就可以少奮鬥幾年，不過國外有名男子在網上分享自身經歷，稱自己意外與公司女老闆發生性關係後，如今老闆竟不願他辭職，甚至讓他當「小白臉」都沒關係。

每日星報報導，這位匿名的19歲男子在論壇「Reddit」上聲稱，自己去年9月開始在一間電話服務中心上班，工作主要是向客戶推銷閣樓檢查，不過男子連業績的最低目標都很難達到。

男子表示，工作三個星期後，自己正處於被解雇或自願離職的邊緣，不過一天晚上，他在酒吧邂逅公司46歲的女老闆，兩人乾柴烈火發生性關係，隨後這段關係也火速發展，並持續長達四個月。

沒想到四個月後，當男子向女老闆提出辭呈時，對方竟懇求他不要離開，還保證他留下來可以「什麼工作都不用做」。男子指出，對方擔心如果自己辭職，兩人就會分手，他也承認「我確實可能會分」。

男子表示，雖然不知道為何老闆會如此執著，自己也認為她在撒謊，但老闆的舉止確實顯得相當篤定。

這則故事在論壇上，引起很多網友給予意見，有人鼓勵男子鼓起勇氣、拿履歷去找另一份工作，不必太擔心老闆的反應，也有人建議他不要讓這段關係持續太久，並強調「她（女老闆）會因為包庇你不工作而陷入更大的麻煩，她只是在虛張聲勢罷了」。

其他網友則建議男子向人力資源部回報女老闆的情況，指出「這是性騷擾，你只有19歲，如果老闆跟你的性別對調，狀況會變得如何？」另一名網友則點出，就算男子離職，女老闆也不可能將兩人實情爆料出來，因為這只會自找麻煩。

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