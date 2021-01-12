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這就是脫歐！英國駕駛到荷蘭 火腿三明治被沒收

編譯周辰陽／即時報導
荷蘭角港邊防官員檢查乘渡輪入境的汽車，沒收麵包、麥片與水果等食物。歐新社
荷蘭角港邊防官員檢查乘渡輪入境的汽車，沒收麵包、麥片與水果等食物。歐新社

英國2020年12月31日正式脫離歐洲聯盟，歐盟會員國隨即開始執行邊境檢查。荷蘭一家電視台近日公布影像，可見荷方邊境執法官員將一位英國司機的火腿三明治沒收，同時笑笑地說道，「歡迎來到英國脫歐。」

從網友上傳的荷蘭公廣NPO1畫面可見，身穿反光背心的荷蘭角港（Hook of Holland）邊防官員進入自英國乘渡輪入境的汽車檢查，另一位官員則向駕駛解釋，自英國脫歐之後，就不可再攜帶肉類、蔬果與魚類等特定的食物進入歐盟。

隨後可見邊防官員舉起一個鋁箔紙包好的三明治，向駕駛詢問麵包是否有夾肉。一聽到肯定答覆，就直接表明他必須沒收。當驚訝的駕駛提出，能不能把肉丟掉，把麵包留給他時，邊防官員直接稱不行，全部都要沒收，接著就露出笑意，「先生，不好意思，歡迎來到英國脫歐。」

畫面可聽到現場傳出一陣笑聲，駕駛似乎也吐出一句「我的天哪！」

歐盟規定非會員國民眾不得攜帶肉類與奶製品入境，歐新社拍到照片可見荷蘭角港邊防官員沒收麵包、麥片與水果等食物。海關則是再度提醒，不可再從英國帶食物入境。

影像被轉載到推特後，英國脫歐派下院議員布里格登（Andrew Bridgen MP）批評此舉是「可悲的雞蛋裡挑骨頭」，一位網友就有點不解，「我不懂司機為什麼不能從英國帶著自己的三明治進歐盟，我覺得個人要吃的東西應該不算吧」，另一位網友則忿忿不平地說，「老實講，這只是讓歐盟看起來像脫歐派一直說的小心眼官僚。」

影片來源：聯合影音網

英國正式脫離歐洲聯盟，歐盟會員國隨即開始執行邊境檢查。荷方邊境執法官員就將一位英...
英國正式脫離歐洲聯盟，歐盟會員國隨即開始執行邊境檢查。荷方邊境執法官員就將一位英國司機的火腿三明治沒收，同時還笑笑地說道，「歡迎來到英國脫歐。」畫面翻攝：Twitter/OwenAdamsYT

英國 脫歐 歐盟

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