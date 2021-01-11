大象受虐慘況！飼主強餵菸草、炸物 病了還灌酒逼上工

40歲印度象Emma長期被強迫餵食酒精、油炸食物、菸草和糖果。圖／取自mirror

動物保護團體日前救出40歲印度 象艾瑪（Emma），牠長期被強迫餵食酒精、油炸食物、菸草和糖果。

英國新聞網鏡報（Mirror）報導，動保人士在新年前夕將艾瑪從印度東部城市救出，乘坐專門設計的救護車前往1600多公里外的北部城市。動保人士發現艾瑪嚴重營養不良，並患有疼痛的慢性骨關節炎和關節退化疾病。牠的腳底板還被鋒利的玻璃、金屬和石頭碎片嵌入。

負責此次救援行動的印度非營利保護組織野生動物緊急救援（Wildlife SOS）透露艾瑪的飼主讓牠幾乎沒有喘息時間，「經常利用艾瑪乞討，或出現在宗教遊行 、婚禮儀式、觀光 客騎乘遊覽等各種有利可圖的活動。」

野生動物緊急救援提到艾瑪晚上也受到嚴格的約束，無法躺下休息。還因為吃了不健康的甜食和炸物，嚴重損害免疫力和健康。飼主自述沒錢帶艾瑪看病，所以不顧艾瑪腿部疼痛，經常強行餵食牠喝劣質土產酒以迫使牠工作。

報導指出，當地飼主常以菸酒當作解決大象健康問題的家庭療法，但野生動物緊急救援表示大象不能代謝酒精，酒精對動物有毒：「這種無情行為還可能讓大象醉醺醺地在擁擠的地方橫行，危害無辜旁觀者的生命。」

艾瑪因多年受虐導致前肢關節退化、腿部嚴重疼痛，必須頻繁舉起牠的前腳。

野生動物緊急救援創始人說艾瑪的主人強迫她酗酒，讓艾瑪多年來面臨巨大的殘酷和忽視，希望救援行動扭轉艾瑪的命運：「我們必須立刻幫艾瑪獲得迫切需要的醫療服務。」