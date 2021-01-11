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單日確診恐增至8000例 馬來西亞首都與5州封鎖2周

編譯黃嘉洵／綜合外電
馬來西亞13日開始將禁止國內所有航班飛行，並對首都吉隆坡與五個州實施為期兩周的封鎖令。(美聯社)
馬來西亞13日開始將禁止國內所有航班飛行，並對首都吉隆坡與五個州實施為期兩周的封鎖令。(美聯社)

馬來西亞13日開始將禁止跨州旅遊，並對首都吉隆坡與五個州實施為期兩周的封鎖令，原因是新冠肺炎病例數激增，危及早已不堪負荷的醫療體系。

馬來西亞首相慕尤丁11日表示，製造業、營建業在內的五大重點產業將持續運作外，禁止國內跨州旅遊；根據疫情預測模型分析，當局預估3月末或5月末單日確診病例數將躍升至8000人，上周單日確診數創新高。

慕尤丁表示，醫療保線體系面臨疫情爆發以來前所未見的龐大壓力。馬來西亞正苦於抑制去年9月地方選舉所引發的疫情復燃；儘管當局在多數州祭出新一輪封鎖令，但政府為了讓以消費為導向的經濟體獲得喘息空間，在去年12月鬆綁旅遊及觀光限制，導致上月單日確診數頻頻突破上千人，11日新增確診數為2232人。

馬來西亞11日宣布的措施包括：

●在實施最嚴格封鎖措施「行動管制令」（MCO）的地方，居民不得移動超過半徑10公里，且不得跨區移動；這些城市包括：吉隆坡、布城、納閩、雪蘭莪、檳城、馬六甲、柔佛及沙巴。

●禁止涉及大型集會的社交活動。

●所有非必要產業的員工須在家工作，必要產業30%的管理職員工得以在辦公室上班。

●在實施MCO管制令的地區，所有餐館將僅能提供外帶服務。

●超市、健康服務及銀行將持續營業。

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