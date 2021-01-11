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印尼搜救墜海客機 尋獲16個屍袋人體殘骸

中央社 / 雅加達11日專電
印尼一架班機9日失事墜海，造成數十個家庭破碎。 歐新社
印尼一架班機9日失事墜海，造成數十個家庭破碎。 歐新社

印尼一架客機9日失事墜海，今天2600名軍警人員持續搜救，還未尋獲黑盒子。警方說，已收到16個裝有人體殘骸的屍袋，也開始採集罹難者家屬的DNA樣本，以確認罹難者身分。

印尼三佛齊航空（Sriwijaya Air）一架載有62人的波音737-524型客機，9日下午2時36分從雅加達起飛，飛往西加里曼丹省（West Kalimantan）首府坤甸市（Pontianak），起飛4分鐘後從雷達螢幕消失。

印尼運輸安全委員會主委索爾賈安托（SoerjantoTjahjono）10日表示，已確認編號SJ-182班機兩具黑盒子（飛航紀錄器）的位置。不過，至今天中午仍未傳出尋獲黑盒子的消息。

印尼國家搜救總署搜救主任拉斯曼（Rasman）今天說，這次的搜救任務派出53艘船及20艘小艇，共有2600人參與，日夜24小時持續搜救，希望儘早找到乘客下落。

印尼當局安排雅加達東區的警察醫院協助鑑定罹難者身分。醫院發言人魯希迪（Rusdi Hartono）今天說，目前收到16個屍袋及3袋乘客的物品，也已取得40個罹難者家屬的DNA樣本，將進行比對以確認罹難者身分。

印尼 DNA 警察

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