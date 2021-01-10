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不只消音川普 推特也刪伊朗最高領袖疫苗推文

中央社德黑蘭9日綜合外電報導
伊朗最高宗教領袖哈米尼。(美聯社)
伊朗最高宗教領袖哈米尼。(美聯社)

伊朗最高宗教領袖哈米尼昨天在美國社群媒體推特發文，暗示美國和英國製造的新冠肺炎疫苗「不可靠」，推文隨後遭到刪除。推特今天表示，刪文是因為內容違反假訊息相關規定。

法新社報導，哈米尼（Ali Khamenei）在推特（Twitter）的英文帳號發文寫道：「禁止進口在美國或英國製造的疫苗。這些疫苗完全不值得信任。他們（兩國）會想要汙染其他國家的可能性並不低。」

哈米尼還說：「根據我們有過法國供應血液受到愛滋病毒汙染的經驗，法國疫苗也不可靠。」貼文並附上「＃冠狀病毒疫苗」（＃CoronaVaccine）主題標籤。

推特隨後將這則推文移除，並換上「內文因違反推特規則，已無法瀏覽」的訊息。

一名推特發言人今天表示，這則推文「明確違反…我們的2019冠狀病毒疾病（COVID-19，新冠肺炎）誤導資訊政策」，而「帳號所有人將被要求刪除違規推文，才能再度使用帳號」。

推特去年12月宣布一項新政策，目的為了打擊與新冠肺炎疫苗相關的可能「錯誤或誤導」資訊，包括言論援引陰謀論，或暗示疫苗目的是為了傷害或控制人民。

疫苗 推特 美國

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