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印尼空難鎖定黑盒子 62人恐無生還

印尼空難鎖定黑盒子 62人恐無生還

國際組／綜合報導
印尼客機失事地圖。(資料來源／Getty Images)
印尼客機失事地圖。(資料來源／Getty Images)

印尼三佛齊航空一架班機九日從首都雅加達起飛後不久失聯，墜毀外海，當局10日已確認黑盒子（飛航紀錄器）的位置，搜救人員也尋獲人體殘肢和疑似飛機殘骸。ＢＢＣ指出，搜救結果顯示機上62名乘客和機組員恐無人生還。

路透報導，三佛齊航空（Sriwijaya Air）這架波音七三七1500型客機，9日準備從雅加達飛往西加里曼丹省首府坤甸市，卻在起飛四分鐘後消失於雷達屏幕上。這架飛機機齡26年，航空公司表示飛機狀況良好，但飛機起飛前曾因豪雨延誤半小時。

這是2018年獅子航空（Lion Air）一架波音七三七Max型客機墜毀後，印尼第一次發生重大空難。當年獅航班機從雅加達起飛後不久墜入爪哇海，造成189名乘客與機組員喪生。

根據航空安全網資料庫，發生這場最新空難之前，印尼過去十年空難奪命人數就已超過世上任一國家。

印尼運輸安全委員會主委索爾賈安托表示，目前已確認失事班機兩具黑盒子的位置。印尼國軍總司令哈迪說：「我們希望能儘快把它們打撈起來。」

救難人員已把尋獲的殘骸碎片帶回雅加達港口。當局表示，這些碎片位於雅加達外海一群島嶼附近，在水面下23公尺處。其中一塊扭曲的金屬碎片上繪有三佛齊航空的藍色和紅色。印尼當局還說，他們也尋獲人體殘骸和衣物。

警方已要求家屬提供牙科紀錄DNA樣本等資訊，以協助辨別遺體身分。

印尼 DNA

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