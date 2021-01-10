我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

核酸篩檢費太貴 印尼空難班機乘客意外逃死劫

蔚來創辦人：特斯拉Model S不是對手 長期對手是蘋果

英國拚抗疫 衛生大臣：秋天前成人皆能接種疫苗

中央社 倫敦10日綜合外電報導
英國成人今年秋天以前可望都能接種新冠疫苗。美聯社
英國成人今年秋天以前可望都能接種新冠疫苗。美聯社

英國衛生大臣韓考克今天表示，英國每一位成人今年秋天以前都能接種2019 冠狀病毒疾病（COVID-19）疫苗。這是英國歷來規模最大的疫苗接種行動。

法新社報導，韓考克（Matt Hancock）表示，現在公衛官員每天替20萬人接種疫苗，目標是在2月中以前替最容易受疫情傷害的1500萬人接種。

政府初步設定的優先施打對象為年長者及其照護者，以及醫護工作人員。但韓考克堅持，每個符合資格的人今年都能接種疫苗。

韓考克告訴英國廣播公司（BBC）：「在秋天以前，我們足以提供18歲以上所有人疫苗。」他並表示，從最脆弱的族群開始施打極其重要。

到目前為止，英國衛生監管單位已批准美國輝瑞大藥廠（Pfizer）和德國BioNTech共同研發的疫苗，以及牛津大學（Oxford University）和英國藥廠阿斯特捷利康（AstraZeneca）合作的疫苗。兩種都已開始施打。

美國莫德納公司（Moderna）的疫苗8日也獲英國監管單位批准，將於春天開始推出。

根據韓考克，目前疫苗多半是在醫院和診所實施接種，但下週會有7座集體接種中心開張，之後還會有更多。

韓考克告訴天空新聞網（Sky News）：「此刻限制（疫苗接種）速度的因素是供應量，但量正在增加。我們取得顯著進展，但仍會進一步擴大。」

英國加速疫苗接種之際，2019冠狀病毒疾病的變種病毒正使確診和病故人數以空前程度激增。

英國政府9日通報，境內新增5萬9937人確診染疫，累計確診突破300萬大關，增至301萬7409例。另外，英國境內新增1035人染疫不治，累計病故攀升至8萬868人。

疫苗 英國 美國

上一則

核酸篩檢費太貴 印尼空難班機乘客意外逃死劫

延伸閱讀

變種病毒檢測恐呈偽陰性 FDA：疫苗仍可防護

變種病毒檢測恐呈偽陰性 FDA：疫苗仍可防護
4成洛杉磯醫護拒打疫苗！專家憂：數年內仍恐爆發疫情

4成洛杉磯醫護拒打疫苗！專家憂：數年內仍恐爆發疫情
英國疫情拉警報！衛生大臣：須降感染率避醫療體系崩潰

英國疫情拉警報！衛生大臣：須降感染率避醫療體系崩潰
古巴COVID-19候選疫苗 將在伊朗展開第3階段試驗

古巴COVID-19候選疫苗 將在伊朗展開第3階段試驗

熱門新聞

國外一對白人夫妻認養了亞裔男嬰，為了不讓他脫離自己的背景文化，因此讓他努力學習中文，直到17年後才發現男嬰其實是韓國人。示意圖／ingimage

亞裔兒被認養努力學中文 17年後見出生證明卻傻眼

2021-01-05 06:36
英國30歲室內園藝創作者勒布里頓將自家客廳打造成溫室植物。圖／取自推特

種出搖錢樹！他將客廳變溫室 一片葉子賺1.6萬美元

2021-01-05 07:02
三佛齊航空客機示意圖，非當事客機。Getty Images

印尼波音737客機墜毀 機上62人下落不明

2021-01-09 07:21
凌晨約4點半，畫面中一名男子竟扛著身體已經僵直、雙手向上舉、看似酒醉毫無意識的達塞拉進入房間，疑似「撿屍」。YOUTUBE／JaySpeak TV

遭性侵空姐生前最後畫面曝光 走廊熱吻「被撿屍」

2021-01-08 06:32
準新娘抱怨未來小叔跟她訂一樣的婚禮場地，且故意比她的婚禮提前一周舉辦。圖／取自：ingimage示意圖，非當事人。

空姐跨年夜陳屍飯店浴缸 傷痕累累疑似遭集體性侵亡

2021-01-05 07:07
英國首相強生4日深夜宣布全國封城。美聯社

遏制變種病毒蔓延 強生宣布英國封城

2021-01-04 15:59

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
連燒6小時！紐約法拉盛爆7級大火 7人受傷 3層樓宇被毀

連燒6小時！紐約法拉盛爆7級大火 7人受傷 3層樓宇被毀
不再安撫北京 國務院取消美台交往限制

不再安撫北京 國務院取消美台交往限制
疫情阻返台 「兩年未入境即除籍」修法？ 僑委會回應了

疫情阻返台 「兩年未入境即除籍」修法？ 僑委會回應了
右翼川粉：拜登就職日 帶武器舊地重遊 不會再手下留情

右翼川粉：拜登就職日 帶武器舊地重遊 不會再手下留情
川普面臨最孤立時刻 共和黨人紛紛劃清界線

川普面臨最孤立時刻 共和黨人紛紛劃清界線