核酸篩檢費太貴 印尼空難班機乘客意外逃死劫

印尼三佛齊航空9日疑失事，機上有12名機組員。部分機組員的家屬10日在雅加達機場等候搜救的消息。中央社

印尼 一架班機昨疑似失事墜海，造成數十個家庭破碎，有人剛陪完太太生產，有人頓失5位親人，有旅客這趟旅程是接妻小回家；但有人因核酸篩檢 費太貴放棄搭機，意外逃過死劫。

印尼三佛齊航空（Sriwijaya Air）的波音737-524 型班機昨天下午2時36分從雅加達起飛，預定前往西加里曼丹省（West Kalimantan）的首府坤甸市（Pontianak），起飛後4分鐘墜入雅加達北部外海。機上50名乘客皆是印尼籍，包括40名成人、7名小孩、3名嬰兒，機上有12名機組員。

印尼羅盤報（Kompas）報導，住南蘇拉威西省（South Sulawesi）奧甘伊利爾縣（Ogan Ilir）品南村（Pinang）的尤斯里拉尼塔（Yusrilanita）在這場空難失去女兒英達（Indah Halima Putri)、女婿及孫子等5名家人。他們從品南村到雅加達轉機回坤甸。

英達的妹妹娜比拉（Nabila)告訴羅盤報，飛機起飛前，英達用通訊軟體傳給家人一張她與飛機合照的照片，並附上「祈禱平安飛行」的訊息。英達嫁到坤甸市，和先生住在那，她懷孕後回到品南村的家中待產，小孩現在7個月大，姊夫一星期前來品南村接英達和小孩回坤甸，卻遇上空難。

點滴網（Detik）報導，瑞斯奇（Riski Kurniawan 的姪子瑞茲奇（Rizky Wahyudi）是這班機的乘客。瑞斯奇說，瑞茲奇昨天從邦加島（Bangka）勿里洞（Belitung）轉機到雅加達，再從雅加達搭上這個航班，瑞茲奇在雅加達登機前曾傳訊息給他，問他「你不來看我嗎?」他剛好沒有空回訊息，這是瑞茲奇最後與他聯絡。

印尼新聞網站Liputan6報導，家住坤甸的阿特瑪（Atma Budi Wirawan）一家8口幸運躲過這場空難。阿特瑪說，他們原本要訂這個航班，但得知搭機需檢附2019 冠狀病毒疾病（Covid-19，新冠肺炎）核酸檢測證明，而篩檢費用太昂貴，家人經過辯論後，決定放棄搭機，改搭船回家，也因此躲過一劫。

阿特瑪感謝真主阿拉的保佑，「很難過見到這起意外，我祈禱罹難者回歸真主懷抱，也祈禱真主給予罹難者家屬面對悲傷的力量與勇氣。」

根據Liputan6報導，核酸篩檢費用每人要價120萬印尼盾，8人合計960萬印尼盾（約684美元 ）。以雅加達的每人每月最低薪資394萬973印尼盾（約280美元）來算，不含機票，光是核酸篩檢費用就高達約2.4個月薪水，實非一般人可負擔。

此班機副駕駛狄艾戈（Diego Mamahit）的哥哥克里斯(Chris Mamahit)接受點滴網訪問時指出，弟弟昨天有好幾個飛行任務，原本飛到坤甸後，要再從坤甸飛回雅加達，然後再從雅加達飛往西蘇門答臘省（West Sumatra）省的巴東（Padang），「我們大家到現在都還是很震驚，只能堅強面對。」

機上另名乘客是27歲的安嘉（Angga Fernanda Afrion），他的姑姑貝特里（Betri Yanti）說，安嘉在坤甸的航運業上班，日前飛到雅加達陪太太生產，昨天搭機返回坤甸，「安嘉是個顧家的好孩子，我們還在等消息，祈禱他能平安回來」。