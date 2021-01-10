印尼三佛齊航空客機墜海 當局已確認黑盒子位置

印尼三佛齊航空一架班機9日從首都雅加達起飛後不久失聯，墜毀外海，當局10日已確認黑盒子（飛航紀錄器）的位置，同時搜救人員也尋獲人體殘肢和疑似飛機的殘骸。 歐新社

印尼 三佛齊航空一架班機昨天從首都雅加達起飛後不久失聯，墜毀外海，當局今天已確認黑盒子（飛航紀錄器）的位置，同時搜救人員也尋獲人體殘肢和疑似飛機的殘骸。

路透社報導，三佛齊航空（Sriwijaya Air）一架載著62名乘客和機組員的波音737-524型客機，昨天準備前往西加里曼丹省（West Kalimantan）首府坤甸市（Pontianak），卻在起飛4分鐘後消失於雷達屏幕上。

這是繼2018年獅子航空（Lion Air）一架波音737 Max型客機墜毀後，印尼第一次發生重大空難。當年獅航班機從蘇卡諾-哈達國際機場 （Soekarno-Hatta International Airport）起飛後不久墜入爪哇海（Java Sea），造成189名乘客與機組員喪生。

根據航空安全網（Aviation Safety Network）資料庫，發生這場最新空難之前，印尼過去10年空難奪命人數就已超過世上任一國家。

印尼運輸安全委員會主委索爾賈安托（Soerjanto Tjahjono）表示，目前已確認編號SJ-182班機兩具黑盒子的位置。

印尼國軍總司令哈迪（Hadi Tjahjanto）則說：「我們希望能儘快把它們打撈起來。」但哈迪未提供預估時程表。

救難人員把殘骸碎片帶回雅加達港口。當局表示，這些碎片位於雅加達外海一群島嶼附近，在水面下23公尺處。

其中一塊扭曲的金屬碎片上繪有三佛齊航空的藍色和紅色。印尼當局還說，他們也尋獲人體殘骸和衣物。

警方已要求家屬提供牙科紀錄和DNA 樣本等資訊，以協助辨別遺體身分。

失事班機上共有12名機組員和50名乘客，包括7名孩童和3名嬰兒，所有人都是印尼人。