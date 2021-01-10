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日本北陸高速公路逾千輛車受困大雪 自衛隊出動

中央社／東京10日綜合外電報導
日本北陸高速公路多台車輛因大雪受困。 翻攝自twitter@westnozomi
日本北陸高速公路多台車輛因大雪受困。 翻攝自[email protected]

日本靠日本海側地區連日大雪，昨天開始已造成北陸地方幾條高速公路車行受阻，至今合計超過千輛車在大雪中動彈不得，陸上自衛隊已派員趕赴現場協助除雪等作業。

日本讀賣新聞報導，福井地方氣象台表示，截至上午6時，福井市內積雪高度已達102公分，是往年逾5倍雪量。

日本朝日新聞報導，中日本高速公路公司金澤分公司表示，北陸地方因為持續降下大雪，行經福井縣內福井市與坂井市的北陸自動車道（類似高速公路），截至今天上午8時止，雙向車道共4個區間已有約1030輛車受困。

行經富山縣的東海北陸自動車道，也有約200輛車動彈不得。福井縣政府與富山縣政府，已向陸上自衛隊提出災害派遣請求。

北陸自動車道受困車輛最多的區間是福井北到福井交流道，大約有540輛車受困；丸岡到福井北交流道間也有約200輛車受困。目前約200名自衛隊員等，已在現場負責除雪及發送食物飲水給駕駛人。

另外，行經福井縣的中部縱貫自動車道，目前部分區間暫停通行，截至上午5時止，共有約15輛車受困；國道（類似台灣的省道）8號因為福井市內有3處路口正在除雪，交通受阻，車流回堵約2公里。

行經富山縣的東海北陸自動車道，截至上午7時止，部分區間約200輛車受困，目前車輛受困區間已從昨天晚間7時暫停車輛進入，自衛隊員上午不到7時抵達受困現場，正協助車輛脫困。

消防單位表示，有20多歲女性及40多歲男性表示在車內身體不適，已在凌晨分別送醫治療。

日本放送協會（NHK）報導，一名受困男性駕駛表示，截至上午6時止，車輛周圍積雪高度約25公分，如果不除雪無法行駛。

這名男性說，高速公路車流從昨天傍晚在福井北交流道前先停了約2小時，之後雖然一度恢復行駛，但到了晚間8時左右再度停止，之後就完全動彈不得。

男性說，因為不知道何時能恢復通行，所以只能先關閉引擎，穿著防寒衣物忍受酷寒。

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