智庫：疫情復熾拖累服務業 南韓復甦動能減弱

南韓服務業不景氣，拖累國內復甦動能。美聯社

南韓 智庫表示，國內經濟復甦動能正在減弱，原因是新冠肺炎疫情 復熾拖累服務業。

根據南韓發展研究院（KDI）10日發布的每月經濟評估報告，拜出口暢旺之賜，南韓製造業持續復甦，但疫情復熾致使服務業景氣低迷。

KDI指出：「儘管製造業復甦，但南韓經濟仍不景氣，因為國內疫情迅速升溫，導致服務業低迷。」

南韓統計局指出，去年11月工業生產與設備投資都比前一個月成長，因為晶片和面板產量增加，帶旺出口。

南韓去年12月出口比一年前增加12.6%，歸功於晶片出口強勁，然而南韓11月零售銷售比10月下滑，這象徵在疫情肆虐之際，經濟復甦力道仍疲弱。

KDI說，從去年11月中旬以來，服務業景氣似乎進一步降溫，因為全國確診數增加，以及政府祭出更嚴格社交距離措施。

南韓政府在去年12月8日把首爾都會區的防疫 措施提升至2.5級，為第二高級別，也將首爾以外地區提高至2級。

KDI指出，去年12月刷卡額可能銳減，因為首都地區的防疫級別提升至2.5級。

南韓去年12月有好一段時間的每日新增確診數都超過1000例。南韓8日新增確診數為674例，全國染疫人數為6萬7,360例。